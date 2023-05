Cannes 2023: कान्स के ओपनिंग डे पर सारा अली खान से लेकर मानुषी छिल्लर ने बिखेरे जलवे, बेटी के साथ रवाना हुईं ऐश्वर्या राय

Cannes 2023: पहले दिन सारा अली खान, मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता ने रेड कार्पेट पर चार चांद लगाए। आज इस इवेंट में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शिरकत करने वाली हैं।

कान्स 2023/Cannes 2023

