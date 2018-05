कहां गया दीपिका पादुकोण का RK वाला टैटू? इन तस्वीरों से उठे सवाल

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप को लेकर कई सालों पहले खूब चर्चा रही। इसके चलते कई बार रणबीर और दीपिका को साथ घूमते और रेस्टोरेंट्स में जाते भी देखा गया। हालांकि अब दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बना ली हैं, लेकिन दोनों स्टार्स अब भी कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं। हाल ही में रणबीर और दीपिका का रिलेशनशिप स्टेटर गुड फ्रेंड्स का है। जब रणबीर और दीपिका की गहरी दोस्ती थी तो इस बीच दीपिका की गर्दन पर आरके का टैटू गुदा हुआ दिखाई दिया था।

इस दौरान दीपिका का टैटू चर्चा का विषय बन गया था। बॉलीवुड गलियारों में ये बातें होनें लगी थीं कि दीपिका ने रणबीर के नाम का टैटू अपनी गर्दन पर बनाया है। ऐसे में काफी लंबे वक्त तक दीपिका का ये टैटू उनके साथ रहा और चर्चाओँ का विषय बन कर रहा। ऐसे में अब अचानक से दीपिका की गर्दन से ये टैटू एक दम साफ हो गया है। यह देख रणबीर और दीपिका के फैन्स के बीच में एक सवाल घूम रहा है कि आखिर दीपिका का टैटू गया कहा? इस वक्च दीपिका Cannes Film Festival 2018 के लिए गई हुई हैं। इस दौरान दीपिका रेड कार्पेट पर पहुंची जहां उन्होंने पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था।

दीपिका जब इस ड्रेस को पहन कर रेड कार्पेट पर पहुंची तो सबने नोटिस किया कि दीपिका की बैक पर जो आरके का टैटू था वह वहां गायब था। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर दीपिका की ये तस्वीरें सामने आईं, तो दीपिका के फैन्स ने उनसे उनके टैटू के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। अब हर कोई इस बारे में ही जानना चाहता है कि क्या दीपिका ने अपना वो टैटू रिमूव करवा दिया है? लेकिन ऐसा नहीं है।

दरअसल, दीपिका ने यह टैटू मेकअप के जरिए छिपाया हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब दीपिका ने ऐसा किया हो। इससे पहले भी वह ऐसा कर चुकी हैं। दीपिका ने सोप के लिए एक बांग्लादेशी ऐड किया था। इस दौरान भी उनका टैटू उनकी गर्दन पर नहीं दिखाई दिया था। इस दौरान खबरें आई थीं कि दीपिका ने अपना टैटू रिमूव करवा लिया है। लेकिन पिछले साल Cannes Film Festival में दीपिका ने अपना टैटू शो करवाया था। टैटू उनकी गर्दन पर ही था।

So it looks like the tattoo is gone? #DeepikaAtCannes pic.twitter.com/q3JOpVlDQa

— Oye Babli! (@oyebabli_) May 11, 2018