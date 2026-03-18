रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर हर तरफ काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म का पहला पार्ट भी चर्चा का विषय रहा और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इतना ही नहीं आदित्य धर की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच सुबह की जॉगिंग के दौरान हुई बातचीत का मुख्य विषय बन गई। इसका वीडियो भी सामने आए, जिसमें दोनों ‘धुरंधर’ के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं।

स्टब ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह मार्क कार्नी के साथ जॉगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ उनकी पत्नियां – डायना कार्नी और सुजैन इनेस-स्टब भी हैं। उन्होंने लिखा, “आइस हॉकी रिंक उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, डायना और सुजैन के साथ हाइड पार्क में एक अच्छी सुबह की दौड़ लगाई।”

वीडियो में मार्क कार्नी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से पूछते दिख रहे हैं, “भारत में आपका इंस्टा वाला अनुभव कैसा रहा?” इस पर स्टब ने जवाब देते हुए कहा, “जब मैंने कहा कि मैंने ‘धुरंधर’ देखी है, तो उसका जबरदस्त असर हुआ। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह कोई गेम नहीं, बल्कि एक फिल्म है।”

बता दें कि अलेक्जेंडर स्टब 4 मार्च को Raisina Dialogue में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आए थे। स्टब ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने बेटे की सलाह पर यह ब्लॉकबस्टर फिल्म देखी और इसके सीक्वल को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस दौरान एएनआई से बात करते हुए कहा था, “भारत आने से पहले मेरे बेटे ने मुझे ‘धुरंधर’ देखने की सलाह दी थी। मैंने फिल्म देखी और यह उसकी कहानी का एक अहम हिस्सा था। मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता हूं और 19 मार्च को आने वाले सीक्वल का इंतजार कर रहा हूं।”

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No ice-hockey rinks available, so a nice morning run in Hyde Park with Prime minister @MarkJCarney, Diana and Suzanne. pic.twitter.com/frvOts0V6v — Alexander Stubb (@alexstubb) March 17, 2026

‘धुरंधर’ एक पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संदय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे दमदार कलाकार नजर आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 1300 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए लंबा थिएटर रन हासिल किया।

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‘धुरंधर‘ में रणवीर सिंह ने हमज़ा अली मज़ारी का किरदार निभाया है। अक्षय खन्ना, रहमान डकैत के किरदार में थे। जिसे पहले पार्ट में मार दिया गया। अब दूसरा पार्ट 19 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म का पेड़ प्रीमियर के शोज 18 मार्च को शाम 5 बजे से शुरू हो रहा है। इस पार्ट में भी दर्शकों को एक बार फिर हाई-ऑक्टेन स्पाई ड्रामा देखने को मिलेगा।