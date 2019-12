CAA Protest: सुशांत सिंह को ‘सावधान इंडिया’ शो से बाहर निकाले जाने की खबर फैंस के लिए बेशक शॉकिंग थी। इस पर अब सुशांत सिंह ने अपना रिएक्शन दिया। तो वहीं अब फैंस पूछ रहे हैं कि अब शो का अगला कदम क्या होगा? शो में अब कौन होस्ट नजर आएगा? ऐसे में टीवी के 2 एक्टर्स के नाम सामने आए हैं।

सोर्स के मुताबिक- शो अब एक बार फिर से नए तरीके से रीवैंप किया जा रहा है। ऐसे में नए चेहरों को लिया जाएगा। सुशांत का कॉन्ट्रैक्ट 15 जनवरी को खत्म हो रहा था। वहीं उनके साथ पहले ही एपिसोड को शूट किया जा चुका था। अब शो वाले राजीव खंडेलवाल (Rajeev Khandelwal) और अकुर नैयर (Akur Nayyar) को लेने की सोच रहे हैं।’

बता दें, देशभर में हो रहे CAA ( Citizenship Amendment Act) के खिलाफ प्रदर्शन में सुशांत हिस्सा लेने पहुंचे थे। वह बताते हैं कि जब वह प्रदर्शन के बाद वापस अपने घर आए तो उन्हें रात में एक मैसेज मिला जो कि सावधान इंडिया टीम की तरफ से था।

पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सुशांत ने बताया- ‘कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नोटिस जरूरी होता है। लेकिन शूट के दौरान यह उनके ऊपर होता है। पर मैं इन दोनों चीजों को मिलाना नहीं चाहूंगा। मैं प्रोटेस्ट में गया था। और उसी रात को मुझे एक मैसेज मिला। मुझसे कहा गया कि ये मेरा लास्ट शूट होगा। हो सकता है कि ये महज इत्तेफाक भी हो। या ये भी हो सकता है कि ये प्लान किया गया हो। मैं अब इस बारे में कल्पना नहीं कर सकता।’

सुशांत ने बताया कि सोमवार को चैनल ने उनसे इस बारे में बात की। उन्होंने कहा- ‘मुझे बताया गया कि यहां बजट की बात है। उन्होंने मुझे ये रीजन दिया। इससे पहले मुझसे कभी बजट इशू को लेकर बात नहीं की गई थी।’

एक्टर ने आगे कहा कि उन्हें काम के छिन जाने का कोई दुख नहीं है। खास तौर पर उन्होंने जो किया इसके लिए। सुशांत ने कहा कि यह उनके लिए एक बहुत ही छोटी सी कीमत है जो उन्होंने अदा की।

सुशांत ने कहा- ‘अगर यह वो कीमत है, तो मैं इस कीमत से ज्यादा देने को तैयार हूं। क्योंकि ये हमारे फ्यूचर हमारे देश के कल के लिए है। हमारे बच्चों के लिए है। शायद मैं कम कमाऊं लेकिन यह सोचने का विषय है।’ एक्टर ने आगे कहा- ‘मैं आशाओं भरा हुआ हूं। मैं स्टूडेंट्स को थैंक्स कहना चाहता हूं। जिन लोगों ने इसे सपोर्ट किया। हम मरी हुई सोसाइटी नही हैं। हम बदलाव ला सकते हैं।’

सुशांत ने कहा- ये तो काम है आता जाता रहेगा। मुझे जरा भी आइडिया नहीं कि इसे प्रोटेस्ट से जोड़ कर देखा जा रहा है। यही भी नहीं जानता था कि यह एक बड़ी न्यूज बन जाएगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, न ही इस सोच के साथ किया। हां, मैं इस इशू पर स्टैंड लेता हूं। मैं इसे कॉन्टीन्यू भी करूंगा।’

And, my stint with Savdhaan India has ended.

— सुशांत सिंह sushant singh سوشانت سنگھ (@sushant_says) December 16, 2019