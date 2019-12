CAA Protest पर बुरी तरह ट्रोल हुए जावेद जाफरी, परेशान होकर छोड दिया ट्विटर

CAA Protest Bollywood: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी ने भी प्रतिक्रिया दी थी और इस कानून के विरोध में ट्वीट किया था। लेकिन जावेद को उनका ये ट्वीट भारी पड़ा और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया था। आखिरकार जावेद ने बुरी तरह से ट्रोल होने पर ट्विटर छोड़ने का फैसला किया है।

जावेद ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी है। जावेद ने भारी मन से ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब मुझसे ये नफरत और ट्रोलिंग बरदाश्त नहीं हो रही है जिसके चलते मैं तब तक के लिए सोशल मीडिया से अलविदा कह रहा हूं जब तक की हालात बेहतर नहीं हो जाते हैं। जावेद ने उम्मीद जताई कि भारत में हालात पहले की तरह ही फिर से बेहतर होंगे जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर वापसी करेंगे।

Can’t handle this trolling and hate.. going off social media till the situation improves.. hopefully..Inshallaah..#indiafirst #jaihind

— Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) December 22, 2019