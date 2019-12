CAA Protest: फरहान अख्तर ने कहा, ‘सोशल मीडिया पर बहुत हुआ अब सड़क पर प्रदर्शन करेंगे’

CAA Protest: देशभर में नारिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। फरहान अख्तर ने भी CAA प्रोटेस्ट (Citizenship Amendment Act) को लेकर कहा है कि- बहुत हुआ सोशल मीडिया पर, अब प्रदर्शन सड़क पर करेंगे।’ फरहान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के ‘नारिकता संशोधन कानून’ के खिलाफ आवाज उठाते बताया है कि यह प्रोटेस्ट जरूरी क्यों है।

फरहान ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘आपको जानने की जरूरत है कि आखिर यह प्रोटेस्ट इतना जरूरी क्यों है। 19 तारीख को हम सब अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई में मिलेंगे। अब यह वक्त सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट करने का नहीं है।’ फरहान ने इसी के साथ एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ है कि CAA क्या है, NCR क्या है? ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर फरहान के इस पोस्टर का वह लोग समर्थन कर रहे हैं जो सीएए के खिलाफ हैं। वहीं जो सीएए के साथ हैं वह फरहान को भड़काने वाला कह रहे हैं।

ऐसे में उनके फरहान के फैंस और कुछ अन्य यूजर्स कहते नजर आए कि ‘भाई थैंक्यू आपने ये कहा।’ किसी ने लिखा- आप बाकी स्टार्स की तरह नहीं आपने कुछ तो कहा इस बारे में, तो कोई बोला- ‘मोर पॉवर टु यू सर।’

सीए एक्ट का समर्थन करने वाले फरहान को बोल पड़े- ‘वाह सब आपको पता है आप ही सब कुछ जानते हैं क्यों?’ तो किसी ने लिखा- ‘सीएए के बारे में इन्होंने पढ़ा भी नहीं और प्रोटेस्ट करने चले। सही है। कहते हैं ना बॉलीवुड वालों में दिमाग नहीं होता।’

Here’s what you need to know about why these protests are important. See you on the 19th at August Kranti Maidan, Mumbai. The time to protest on social media alone is over. pic.twitter.com/lwkyMCHk2v

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) December 18, 2019