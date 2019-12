CAA Protest, Citizenship Amendment Act (CAA) 2019, Bollywood Protest: देश के कई राज्यों में Citizenship Amendment Act को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती आईं। परिणीति चोपड़ा, फरहान अख्तर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा और सुशांत सिंह जैसे स्टार और सेलेब्स इस प्रोटेस्ट में उतरते भी दिखे।

ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज सामने आ रहे हैं जिसमें फरहान अख्तर से CAA के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर ये CAA का मुद्दा है क्या? इस सवाल का जवाब फरहान अख्तर नहीं दे पा रहे हैं। वहीं राकेश ओमप्रकाश मेहरा से भी इस बाबत सवाल किया गया तो उन्हें भी CCA के बारे कुछ खास जानकारी नहीं थी।

नागरिकता (संशोधन) कानून और उस पर विरोध को लेकर जब कुछ पत्रकारों ने मेहरा से सवाल दागा तो उन्होंने कहा, “नहीं, मुझे इस बिल के बारे में नहीं मालूम है। मैंने इसे अभी पढ़ा नहीं है।”

इसके अलावा फरहान अख्तर से भी यही सवाल किया गया। डियो में पत्रकार उनसे सवाल करते दिखे जिसमें फरहान अख्तर ने कहा- ‘सर इस वक्त मैं इस पॉइंट पर कुछ भी डिसकस करना नहीं चाहता क्योंकि अभी बहुत शोर है । मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा डीटेल में।’

Look at this man also who people consider public figure. He doesn't know a thing what he is protesting against. pic.twitter.com/JQEBSlNGHc

— Prateek Aneja (@5Aneja) December 19, 2019