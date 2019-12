CAA Protest: देशभर के कई शहरों में नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। बॉलीवुड के तमाम सिलेब्रिटी भी इसके खिलाफ आगे आए हैं। फरहान अख्तर और जावेद जाफरी सहित कई सिलेब्रिटी शाम को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन करेंगे। इस बीच गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी ने भी इस कानून का खुलकर विरोध किया है और प्रदर्शनकारियों के साथ होने की बात कही है। इससे जुड़ा एक वीडियो थोड़ी देर पहले ही शबाना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया।

CAA और NRC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के पक्ष में बोलते हुए सबसे पहले शबाना ने जावेद अख्तर का एक शेर पढ़ा। जो कुछ ऐसा है—

‘जो मुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर हैं कि मेरी जंजीर धीरे धीरे पिघल रही है।

मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में लेकिन मेरी लहु से तुम्हारी दीवार गल रही है।।’

इस शेर के बाद शबाना आजमी ने कहा, ‘मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी आवाज को दबाने के बजाए सरकार हमारी आवाज को सुनेगी। आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। मुझे अफसोस है कि मैं खुद वहां मौजूद नहीं हो सकती क्योंकि मैं अभी भारत से बाहर हूं। लेकिन मैं अपील करती हूं कि किसी तरह की हिंसा न हो।’

In solidarity with protestors against CAA and NRC pic.twitter.com/hynuypyNsm

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) December 19, 2019