कंगना रनौत ने एक बार फिर बॉलीवुड के अपने कलीग्स पर निशाना साधा है। उन्होंने दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, करीना कपूर, तापसी पन्नू का नाम लेकर कहा है कि इन सभी के काम की उन्होंने सराहना की है, लेकिन किसी ने उनके काम की सराहना नहीं की और न ही कभी उनके सपोर्ट में खड़ी रहीं। कंगना ने एक फैन के ट्वीट को शेयर करते हुए अपनी टिप्पणी की है। फैन द्वारा शेयर किए गए ट्वीट के वीडियो में कंगना इन अभिनेत्रियों की तारीफ करती दिख रही हैं।

ट्वीट को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है, ‘इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिसकी मैंने तारीफ नहीं की या फिर उसे सपोर्ट नहीं किया, और ये रहा उसका सबूत। लेकिन उनमें से किसी ने मेरी सराहना नहीं की न ही मुझे सपोर्ट किया। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? वो लोग मेरे खिलाफ गैंग क्यों बना रहे हैं? मुझे और मेरे काम को कमतर आंकने की साजिश क्यों हो रही? सोचिए।’

कंगना ने एक और ट्वीट में यह दावा किया है कि इन अभिनेत्रियों में से कई ने कॉल कर और मैसेज कर अपने मूवी प्रिव्यू के लिए बुलाया जहां वो गईं लेकिन जब उन्होंने अपने फिल्मों के प्रिव्यू के लिए उन्हें कॉल किया तो उन्होंने उनका फोन तक नहीं उठाया। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इसलिए अब मैं उन सबको रोज सबक सिखाती हूं क्योंकि वो लोग इस की हकदार हैं।

There is not a single actress in this industry who I have not supported or praised here is the proof, but non of them ever showed any support or praise for me, have you ever thought why? Why they gang up on me? Why this conspiracy to look through me and my work? Think hard https://t.co/UjjOcAIaQ7

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 2, 2021