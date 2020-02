साल 2005 में आई अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म बंटी और बबली ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। फिल्म में अभिषेक और रानी के काम को काफी सराहना भी मिली थी। यशराज के बैनर तले बनीं इस फिल्म का पूरे 15 साल बीत चुके हैं। वहीं अब बहुत जल्द इस फिल्म का सीक्वल लाने की तैयारियां हो रही हैं। हालांकि बंटी और बबली 2 में अभिषेक बच्चन की जगह बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान लीड रोल निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और एक्ट्रेस शारवरी अपना डेब्यू करेंगी। बंटी और बबली 2 की अनाउंसमेंट खुद यशराज फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर पर की गई है।

They’ll con you when you least expect it! #BuntyAurBabli2 in cinemas on 26th June, 2020. #SaifAliKhan #RaniMukerji @SiddhantChturvD #Sharvari #VarunVSharma @BuntyAurBabli2_ pic.twitter.com/vOY4M4kdh1

— Yash Raj Films (@yrf) February 18, 2020