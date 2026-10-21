टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग का असर अब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। अभिनेता इस हमले में बाल-बाल बच गए थे। घटना के कुछ दिनों बाद अब सलमान खान और अक्षय कुमार के घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि हमलावरों के निशाने पर टाइगर श्रॉफ नहीं, बल्कि बॉलीवुड का एक बड़ा सितारा था।

सलमान खान को Y+ सुरक्षा मिली हुई है। टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले के बीच उन्हें मुंबई से रवाना होते हुए भी देखा गया। वहीं, अक्षय कुमार अपने जुहू स्थित घर के बाहर बुलेटप्रूफ ग्लास लगवा रहे हैं। इसके अलावा, आमिर खान के बांद्रा स्थित घर और रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास के बाहर भी पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।

इस बीच, फायरिंग की घटना में घायल हुए उमेश चौहान का बुधवार को मुंबई के KEM अस्पताल में ऑपरेशन होना है। गोली उनके लिवर में लगी थी, जिसे ऑपरेशन के दौरान निकालने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक, यह उनकी इलाज प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और उन्हें ठीक होने में काफी समय लग सकता है।

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टाइगर श्रॉफ की मां आयशा ने घायल उमेश के परिवार को दिया मदद का भरोसा

टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ मंगलवार को अस्पताल में उमेश चौहान से मिलने पहुंचीं। उन्होंने उमेश के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, आयशा ने उमेश के चचेरे भाई राहुल गौड़ से मुलाकात की और उन्हें अपना संपर्क नंबर भी दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर परिवार उनसे संपर्क कर सके।

राहुल ने बताया कि आयशा मैडम मंगलवार सुबह अस्पताल आई थीं। उन्होंने उमेश की तबीयत के बारे में पूछा और उमेश व उनकी पत्नी की हर संभव सहायता करने की बात कही।

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टाइगर श्रॉफ पर कब और कैसे हुई फायरिंग?

रविवार को टाइगर श्रॉफ फुटबॉल की प्रैक्टिस के बाद अपनी कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना में अभिनेता को मामूली खरोंचें आईं, जबकि उनके ड्राइवर इब्राहिम फिरदौस घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नानावटी मैक्स अस्पताल ले जाया गया। मुंबई पुलिस टाइगर को कड़ी सुरक्षा के बीच उनके घर लेकर पहुंची। घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अभिनेता से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे।

इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस से मिली सूचना के बाद राजस्थान के कोटा में सोमवार सुबह पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया।