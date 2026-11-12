हिंदी सिनेमा में छठ पूजा के महत्व को दिखाने की परंपरा शुरू हो गई है। पहले फिल्म ‘द वन’ और अब फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’, इन दोनों फिल्मों में छठ पूजा से जुड़ा गाना शामिल किया है। आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ का नया गाना रिलीज किया गया, जिसका नाम है ‘बुलाए छठी मां’।

13 नवंबर से छठ पूजा की शुरूआत होगी और उससे एक दिन पहले सूरज बड़जात्या ने अपनी आगामी फिल्म से इस गाने को रिलीज कर दिया है। इस गाने में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ छठ पूजा को विधि पूर्वक तरीके से करते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कई लोग ये पूजा कर रहे हैं और साथ में ये गाना सुनाई दे रहा है।

श्रेया घोषाल की आवाज का जादू

इस गाने को श्रेया घोषाल ने अपनी खूबसीरत आवाज दी है और उनके साथ हिमेश रेशमिया ने भी ये गाना गाया है। गाने के बोल मनोज मुंतशिर शुक्ला और केशव आनंद ने लिखे हैं। आवाज के साथ हिमेश ने इस गाने का संगीत भी तैयार किया है।

ये एक भक्तिभाव वाला छठ पूजा का स्पेशल गाना है। सुनने में ये गाना अच्छा लग रहा है। छठ पूजा से जुड़ा भाव इस गाने में देखने मिल रहा है। आयुष्मान और शरवरी बिल्कुल उसी पारंपरिक अंदाज में नजर आ रहे हैं जैसे छठ पूजा को किया जाता है। सूर्य अर्घ्य से लेकर सिंदूर भरने तक की रस्म को दोनों अच्छे से पूरा करते हैं।

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गाने के बोल कुछ इस तरह हैं…

हाथों में हैं प्रेम के कंगन

सर पे आशीर्वादों की छाया

सब को वैसा घर – वर देना

गंगा माँ जो मैंने पाया

आओ रे सारे आओ

आंखों के तारे आओ

देखो बुलाए छठी मां

भोले बिदेसिया रे

बैठी हुई है द्वारे

नैना बिछाए छठी मां

दूसरी हिंदी फिल्म जिसमें दिखा छठ का महत्व

सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ हिंदी सिनेमा की दूसरी फिल्म है जिसमें छठ पूजा को दिखाया जा रहा है और उससे जुड़ा गाना भी बनाया गया है। इससे पहले तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ‘द वन’ में छठ पूजा और उनके गाने को देखा गया था।