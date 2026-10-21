दलेर मेहंदी के साथ कार्यक्रम में हुए बर्ताव को लेकर इस वक्त हर कोई उनके समर्थन में उतर आया है। उत्तराखंड के नई टिहरी में ‘मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले’ के दौरान मशहूर गायक दलेर मेहंदी की लाइव परफॉर्मेंस के बीच मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर आकर उनपर आरोप लगाया कि वो नशे में गा रहे हैं।

मीका सिंह, अनुपम खेर, कपिल शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई और ये भी कहा कि दलेर मेहंदी शराब को हाथ तक नहीं लगाते। अब बसपा नेता मोहम्मद शकील सैफी ने अपना एक वीडियो जारी कर ये ही बात कही है और साथ में सुबोध उनियाल को चेतावनी दी है कि अगर ये साबित हो जाता है कि दलेर मेहंदी शराब पीते हैं तो उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।

क्या बोले मोहम्मद शकील सैफी?

उन्होंने अपने वीडियो में कहा, “सुन रहा हूं कि पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी को लोग कह रहे हैं कि शराब पी के स्टेज पर खड़े थे। मैं दलेर मेहंदी भाई को तकरीबन-तकरीबन चालीस से पचास साल से मैं जानता हूं और मेरा बहुत उठना बैठना दिलेर भाई के साथ। 24 घंटे, रातों को मेरे साथ घूमना, साथ रहना और मैं उत्तराखंड के उस मंत्री को भी बोलना चाहता हूं कि मंत्री जी जब किसी के बारे में पता ना हुआ करे तो माइक उठा कर के मत बोला करो।”

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उन्होंने आगे कहा, “कोई आपने चार या पांच या दस लाख रुपए में दलेर मेहंदी को खरीद नहीं लिया है और मैं चैलेंज देता हूं, मंत्री जी आपको भी चैलेंज दे रहा हूं और जो इंस्टाग्राम पर और इन सब चीजों पर रील पर बकवास कर रहे हैं दलेर भाई के बारे में। दलेर भाई ने आज तक दारू पीने की बात तो बहुत दूर ही कभी दारू को छुआ भी नहीं होगा। मैं एक मुसलमान होकर के बोल रहा हूं और जो मुझे यह साबित कर देगा कि दलेर मेहंदी शराब पीते हैं या दलेर मेहंदी ने आज तक शराब पी है तो मैं उसको एक करोड़ रुपए नगद इनाम दूंगा। वो मुझे साबित कर दे कि दलेर मेहंदी ने शराब पी है। अपने बचपन से लेकर आज तक की उम्र की बात कर रहा हूं। आज की तारीख नोट कर लो।”

नेता का दावा दलेर मेहंदी की किडनी हो गई खराब

उन्होंने आगे कहा, “कभी दिलेर भाई ने शराब नहीं छुई, ना शराब पी। मेरी जिंदगी में जितना मैं दलेर भाई के साथ रहा हूं, मीका भाई हम सब साथ रहे हैं। कोई नहीं रहा और यह आरोप लगाना मंत्री जी बंद कीजिए कि आप बोल रहे हैं कि दलेर भाई ने दारू पी थी और मंच पे इतनी दारू पी ली कि गाया नहीं गया। बताना चाहता हूं दलेर भाई की दोनों किडनी खराब हो गई है। दलेर भाई की तबीयत खराब थी। दलेर भाई को बता देना चाहिए था कि मेरी तबीयत खराब है।”

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सुबोध उनियाल को किया चैलेंज

मोहम्मद शकील सैफी ने आगे कहा, “और आप जैसे मंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि दलेर भाई ने दारू पी रखी थी। शर्म आनी चाहिए और मैं चैलेंज फिर दोबारा कर रहा हूं कि अगर दलेर भाई को कोई साबित कर देगा कि दलेर भाई ने एक पेग भी पिया है, एक पेग तो छोड़ दो, कभी छुई भी है, घूंट ली है। मंत्री जी मैं एक करोड़ रुपए आपको इनाम दूंगा। मुझे साबित करके दिखा दो। नहीं तो आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना।”

आम आदमी पार्टी के नेता ने भी जताई नाराजगी

आम आदमी पार्टी के नेता जरनैल सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया है। जिसमें वो कह रहे हैं, “बदतमीज जनता पार्टी के एक और बदतमीज मंत्री का कारनामा आपने देख ही लिया होगा। इस बार मामला मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी पाजी से जुड़ा है और दलेर मेहंदी पाजी को मैं पिछले लगभग 30 साल से जानता हूं क्योंकि वह भी तिलक नगर से हैं। तिलक नगर से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है और मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि दलेर मेहंदी पाजी शराब नहीं पीते।”

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उन्होंने आगे कहा, “मैं यह बात बताना चाहता हूं कि दलेर मेहंदी पाजी पिछले कुछ समय से किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, जिसके चलते उनकी सर्जरी भी हुई और स्टेज पर हमने देखा वो कुछ लो भी फील कर रहे थे। पर यह तरीका बिल्कुल स्वीकार करे जाने वाला नहीं है कि आप एक ऐसे शख्स को बेइज्जत करें जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया हो, इस दस्तार का नाम रोशन किया हो। पर इन भाजपाइयों को पंजाबियों से पगड़ी बांधने वालों से कितनी नफरत है, एक बार फिर इस मंत्री ने बता दिया है।”

“किस बात का इतना अहंकार है यार तुममें? क्यों तुम पंजाबियों से, दस्तार वालों से इतनी नफरत करते हो? मुझे लगता है कि इस मंत्री को तुरंत दलेर मेहंदी पाजी से माफी मांगनी चाहिए। वरना जनता ऐसे अहंकारी लोगों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती।”

दिलबाग सिंह ने भी किया रिएक्ट

पंजाबी सिंगर एक्टर दिलबाग सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा, “हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार मैं हूं आपका अपना दिलबाग सिंह और आज यह खास वीडियो बना रहा हूं मैं जो एक क्लिप वायरल हो रही है दलेर पाजी की, जिसमें एक मंत्री साहब स्टेज पर आकर दलेर पाजी को बोल रहे हैं कि आप नशे में हैं। आप नशा करके परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में यह कहना चाहूंगा सबसे पहले तो यह सरासर झूठ है और यह जो उन्होंने इल्जाम लगाया है वह बेबुनियाद है,निराधार है। मैं बचपन से उनके घर में आना जाना है मेरा। मैंने आज तक कभी भी दलेर पाजी को कभी भी किसी भी तरीके का कोई शराब या किसी भी तरीके का नशा करता हुआ नहीं देखा है।”

उन्होंने आगे कहा, “आज तक नहीं देखा है। बचपन से उनके घर में मेरा आना जाना है। कोई भी चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई म्यूजिकल शाम हो या कोई कोई गेट टुगेदर हो तो मेरा बचपन से आना जाना पर मैंने आज तक नहीं देखा। उनके घर में, यहां तक की उनके फार्म पर भी शराब की बोतल भी नहीं देखी।”

“जो कि अगर शराब की बोतल ही नहीं है तो वह शराब पिएगा कैसे बंदा। और मैं इस बात से बिल्कुल ना सहमत हूं कि जो मंत्री साहब ने बड़ा ही घिनौना एक उन पर इल्जाम लगा दिया कि दलेर मेहँदी साहब नशा करके बैठे हुए हैं। तो यह बिल्कुल झूठ है। मैंने दलेर मेहंदी साहब को कभी भी नशा करते हुए नहीं देखा और इस बात के लिए मैं उनके साथ हूं कि वह नशा नहीं करते हैं और उन्होंने आज तक कोई भी किसी भी तरीके का नशा नहीं किया है। और यह जो मंत्री साहब हैं जिन्होंने बड़ी ही बदतमीजी से पेश आए हैं उनके लिए मैं गुरबानी की एक शब्द की एक ट्यून आपको गाना सुनाना चाहूंगा जो कि दलेर मेहंदी साहब ने गाया है। आप वह सुनिए फिर उसका मतलब आपको मैं समझाऊंगा।”

“इक लख पूत सवा लख नाती। ते रावण कर दिया न पाती। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। मेरे तो यह मैंने आपको जो शब्द सुनाया यह दलेर मेहंदी साहब गा रहे हैं और बहुत अच्छा बहुत सुर में बहुत बढ़िया गा रहे हैं। इसका मतलब यह है यह मंत्री साहब के लिए है स्पेशल इसका मतलब है कि जिस घमंड में आप हैं, जिस नशे में आप चूं हैं उसके बारे में बात हो रही है कि एक लख पूत सवा लख नाती ते रावण कर दिया न पाती। रावण के घर कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा तो उसका भी घमंड टूट गया। आपका भी एक दिन टूट जाएगा घमंड। जिस घमंड में आकर आपने वहां पर आकर आप शब्द बोले और उसके बाद आपने एक और सिंगर हमारा भाई है जिसके बारे में बोला कि उसको ऐसा मारा कि उसका बाप भी अभी तक यहां नहीं आ सका। तो यह आपकी भाषा बताती है कि आप कितने सभ्य परिवार से हैं, कितने सभ्य परिवार से हैं, कितने सभ्य लोगों से हैं। आप देवभूमि से हैं। आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि अतिथि देवो भवः। अगर आपके घर पर दलेर आए अपनी जो उनकी तबीयत थी, नासाज थी और आपको यह बात का पता था।”

दिलबाग सिंह ने आगे कहा, “लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आपने आकर उनका अपमान किया जो कि बड़ा ही निंदनीय है और मैं आपकी इस भाषा को लेकर आपको मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने आपको शांत कीजिए। आप जनता के नुमाइंदे हैं। आपको बोलना आना चाहिए कि बोलना क्या है, कब क्या बोलना है, कैसे शब्द इस्तेमाल करने हैं। अपनी शब्दावली पर काम कीजिए और ऐसे किसी का अपमान मत कीजिए। आप कोई नहीं होते यह कहने वाले कि आप गा नहीं रहे हैं या आप सुर में नहीं गा रहे हैं या आपको गाना नहीं आ रहा है। दलेर मेहंदी साहब हैं उनका नाम। आप उनके गाने सुनेंगे ना तो आपके बच्चे जब आप बच्चे होंगे, जब बड़े होंगे, आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब आपके पोते पोती के भी बच्चे हो जाएंगे तब तक उनके गाने चलेंगे। तो इतने बड़े गाने दिए और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को पूरी को दलेर मेहँदी साहब का बहुत बहुत बहुत देन है। तो प्लीज आप अपने शब्द वापस लीजिए और मैं दलेर मेहंदी साहब के साथ हूं और मैं यह दावे के साथ बोलता हूं कि आज तक दलेर पाजी ने कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी नशा नहीं किया है।”