WWE Hindi, WWE Brock Lesnar Video: WWE में इस वक्त जिस मुकाबले का दर्शक बेसब्री से इन्तेजार कर रहे हैं वो मुकाबला है ब्रॉक लेसनर(Brock Lesnar) और उनके कट्टर दुश्मन केन वेलास्केज(cain velasquez) का। हाल ही में WWE smackdown में ब्रॉक लेसनर और उनके मैनेजर पॉल हेमैन ने एक बार फिर रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) और केन वेलास्केज के होश उड़ा दिए। हेमैन ने मिस्टेरियो और केन को धमकाते हुए कहा कि क्राउन ज्वेल के मुकाबले में केन का बहुत बुरा हाल होने वाला है क्योंकि ब्रॉक उन्हें बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं हैं।

हेमैन ने आगे कहा कि UFC के रिंग में केन वेलास्केज ने जो जख्म ब्रॉक के चेहरे पर दिए थे उसे ब्रॉक ने अब तक नहीं भूला है। वहीं रे मिस्टीरियो ब्रॉक को केन वेलास्केज से फेस टू फेस करने के लिए ललकारते हैं जिसपर पॉल हेमन कहता है कि केन वेलास्केज से फेस टू फेस करने के अलावा भी आज ब्रॉक के पास बहुत काम है। इसके बाद ब्रॉक एक बार फिर क्रूरता की हदों को पार करते हुए रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को पीटते हुए नजर आते हैं।

