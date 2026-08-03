ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) से की थी और इसके बाद वो कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा बने। आईपीएल के दौरान ब्रेट ली का नाम अक्सर पंजाब किंग्स की सह-मालकिन और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के साथ जोड़ा जाता था। अब उन्होंने इस पर खुलकर बात की है।

दरअसल प्रीति जिंदा और ब्रेट ली को कई बार साथ देखा गया, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। अब ब्रेट ली ने इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया कि उनका प्रीति के साथ कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था।

बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ब्रेट ली ने साफ कहा कि उन्होंने कभी किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को डेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रीति जिंटा आज भी उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं और वह उनका बेहद सम्मान करते हैं।

ब्रेट ली ने कहा, “मैंने कभी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया। लोग जो चाहे अटकलें लगाते रहें, लेकिन मुझे इससे कभी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं सच जानता था।” ब्रेट ली ने यह भी कहा कि प्रीति जिंटा बेहद समझदार इंसान हैं और भारत में उनकी सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं।

यह भी पढ़ें: ‘मर्द को तब दर्द होता है जब हीरोइन को ज्यादा पैसे मिलते हैं’, जब स्क्रीन अवॉर्ड्स में प्रीति जिंटा ने कर दी थी कपिल शर्मा की बोलती बंद

प्रीति जिंटा को बता चुके करीबी दोस्त

ब्रेट ली ने 2011 में भी एक कार्यक्रम के दौरान प्रीति जिंटा के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, “जब मैं किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलता था, तब मेरी प्रीति जिंटा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह भारत में मेरी सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं।”

प्रीति जिंटा ने अफवाह फैलाने वालों को लगाई थी फटकार

साल 2010 में जब उनके और टीम के खिलाड़ियों के बीच रिश्ते की अफवाहें लगातार फैलने लगीं, तब प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की थी।

उन्होंने लिखा था, “मैं अपने टीम के खिलाड़ियों के साथ बार-बार जोड़े जाने से परेशान हो चुकी हूं। साफ कर दूं कि मैं सिंगल हूं और अपनी टीम के किसी खिलाड़ी या किसी भी क्रिकेटर को डेट नहीं कर रही हूं। जब मैं किसी को डेट करूंगी, तो आप सभी को खुद पता चल जाएगा।”

यह भी पढ़ें: ‘मुंह धोकर आओ…’, फेमस डायरेक्टर को लेकर प्रीति जिंटा ने 26 साल बाद खोला राज, बोलीं- ‘मुझे देखा तो वो…’

प्रीति जिंटा की निजी और प्रोफेशनल लाइफ

प्रीति जिंटा ने साल 2016 में अपने लंबे समय के दोस्त जीन गुडइनफ से लॉस एंजिलिस में एक निजी हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। साल 2021 में दोनों सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों के माता-पिता बने। फिल्मों की बात करें तो वह जल्द ही सनी देओल अभिनीत ‘बंटवारा 1947’ से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं, जबकि आमिर खान इसके निर्माता हैं।

ब्रेट ली का क्रिकेट करियर

ब्रेट ली ने 2015 में 20 साल लंबे क्रिकेट करियर के बाद संन्यास ले लिया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 टेस्ट मैचों में 310 विकेट और 221 वनडे मैचों में 380 विकेट अपने नाम किए।