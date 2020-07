Breathe 2: लस्ट और एंगर के इर्द-गिर्द घूमती है अभिषेक बच्चन की नई वेब सीरीज

Breathe Into The Shadows trailer: अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) अमित साध (Amit Sadh) नित्या मेनन (Nithya Menen) स्टारार वेब सीरीज ब्रीद इन टू द शैडोज (Breathe Into The Shadows) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 3 मिनट के इस ट्रेलर में आपको वो सबकुछ देखने को मिलेगा जिसकी किसी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म में उम्मीद की जा सकती है। ट्रेलर की शुरूआत काफी जबरदस्त तरीके से होती है जो अंत तक आपको बांधे रखती है। इस वेब सीरीज में अभ‍िषेक बच्चन दर्शकों को अविनाश सभरवाल के क‍िरदार में द‍िखेंगे जो अपनी बेटी स‍िया को ढूंढने के ल‍िए मर्डर करने को मजबूर हो जाता है।

अविनाश सभरवाल के क‍िरदार में अभिषेक बच्चन अपने परिवार और बेटी के लिए सारी हदें तोड़ते हुए नजर आते हैं। इस ट्रेलर के जरिए ये बात दिखाई गई है कि अगर एक साधारण आदमी के परिवार पर कोई भी मुसीबत आती है तो फिर वो अपने परिवार को मुसीबतों से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ट्रेलर के सबसे जबरदस्त डायलॉग के जरिए भी इस बात का पता चलता है जब अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन से पूछते हैं कि तुम मुझे कैसे देखोगी एक पिता के रूप में या फिर एक कातिल की तरह? जिसके जवाब में नित्या कहती हैं एक ऐसा आदमी जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए सबकुछ किया।

वहीं इस ट्रेलर को देखकर फैंस भी काफी उत्साहित हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘अभिषेक के द्वारा किया गया इतना दमदार अभिनय मजा आ गया।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ये ट्रेलर काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। मुझे लगता है ये सीरीज इस साल की अबतक की सबसे बेस्ट सीरीज होगी। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ मुझे नही लगता कि मैं भारत की कोई वेब सीरीज देख रहा हूं। इस ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई हॉलीवुड की वेब सीरीज का ट्रेलर हो।’

बता दें कि इसका प्रसारण 10 जुलाई से अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। इस वेब सीरीज में 12 एपिसोड होंगे इसके साथ ही ये 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में रिलीज की जाएगी। यह सीरीज अबुंडेंटिया एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है और मयंक शर्मा द्वारा रचित और निर्देशित है। शो को भवानी अय्यर, विक्रम तुली, अरशद सैयद और मयंक शर्मा ने लिखा है। ब्रीद वेब सीरीज के पहले सीजन में आर माधवन लीड रोल में नजर आए थे जो अपने बेटे को बीमारी से बचाने के लिए लोगों का मर्डर करता है।

