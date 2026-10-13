‘ब्रेकिंग बैड’ में वॉल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता आरजे मिट्टे का सोमवार को 34 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अमेरिका के टेक्सास के ब्राउन्सविल में अंतिम सांस ली।

अभिनेता की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी उनके निधन की जानकारी साझा की। बयान में कहा गया, “बहुत दुख के साथ हम प्यारे अभिनेता, समाजसेवी और दिव्यांगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले आरजे मिट्टे के दुखद निधन की जानकारी साझा कर रहे हैं।” पीपल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता की टीम ने बताया कि उनकी मौत आत्महत्या से हुई।

वॉल्टर व्हाइट जूनियर के तौर पर मिटे को काफी तारीफ मिली, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी वाले किरदार को निभाने के लिए उन्होंने अपनी असल जिंदगी के अनुभवों का इस्तेमाल किया था।

सीरीज में उन्होंने ब्रायन क्रैंस्टन के किरदार वॉल्टर व्हाइट के बेटे की भूमिका निभाई थी। वॉल्टर व्हाइट एक हाई स्कूल शिक्षक था, जिसे पता चलता है कि वह लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। इसके बाद वह अपराध की दुनिया में कदम रखता है और ड्रग्स के कारोबार में शामिल होकर ड्रग लॉर्ड बन जाता है।

छह महीने तक चला था ऑडिशन

हाल ही में जो वुल्पिस पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान आरजे मिट्टे ने ‘ब्रेकिंग बैड’ के लिए दिए गए ऑडिशन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था। उन्होंने बताया कि इस सीरीज के लिए ऑडिशन उनकी जिंदगी के सबसे लंबे ऑडिशन में से एक था। यह प्रक्रिया करीब छह महीने तक चली थी।

2013 में खत्म हुई थी ‘ब्रेकिंग बैड’

‘ब्रेकिंग बैड’ का प्रसारण 2013 में समाप्त हो गया था। इसके बावजूद यह सीरीज आज भी टीवी की यादगार और लोकप्रिय सीरीज में गिनी जाती है। इसके बाद आरजे मिट्टे 2021 की फिल्म ‘ट्रायम्फ’ में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहे एक हाई स्कूल पहलवान का किरदार निभाया था।

अभिनय के अलावा आरजे मिट्टे दिव्यांग कलाकारों के अधिकारों के लिए भी काम करते थे। वह स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड के प्रवक्ता के रूप में दिव्यांग कलाकारों का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। इसके अलावा, वह यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी फाउंडेशन के सेलिब्रिटी एंबेसडर भी थे।

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