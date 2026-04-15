‘रामायणम्’ के प्रोड्यूसर और DNEG के CEO नमित मल्होत्रा ने हाल ही में खुलासा किया है कि रणबीर कपूर की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र 2’ पूरी तरह ट्रैक पर है और इसे ‘रामायणम्’ के बाद फ्लोर पर लाया जाएगा।

उन्होंने यह जानकारी लास वेगास में चल रहे CinemaCon के दौरान दी, जिससे फैंस के बीच एक बार फिर उत्साह लौट आया है।

फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत और सफर

2022 में रिलीज हुई ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा’ को अयान मुखर्जी ने करीब 10 साल की मेहनत के बाद बनाया था। फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी के साथ अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, शाहरुख खान और डिंपल कपाड़िया जैसे बड़े सितारे भी शामिल थे। फिल्म का VFX और विजुअल स्केल काफी सराहा गया, लेकिन इसकी कहानी और लव केमिस्ट्री को लेकर कई मिक्स रिव्यूज़ मिले थे।

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बजट और बॉक्स ऑफिस का गणित

करीब 350–400 करोड़ के भारी बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 431 करोड़ रुपये की कमाई की थी। हालांकि, उम्मीदों के मुकाबले मिले-जुले रिस्पॉन्स के कारण इसके सीक्वल को लेकर लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रही।

ट्रिलॉजी और आगे की कहानी

‘ब्रह्मास्त्र’ को पहले से ही एक ट्रिलॉजी के रूप में प्लान किया गया है- जिसमें ‘ब्रह्मास्त्र 2: देव’ और तीसरा भाग शामिल है। पहले पार्ट के अंत में ‘देव’ नाम के रहस्यमयी किरदार की झलक ने दर्शकों में काफी उत्सुकता बढ़ाई थी।

सीक्वल को लेकर नई उम्मीदें

हाल ही में अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर ने भी संकेत दिए थे कि ‘ब्रह्मास्त्र 2’ पर काम चल रहा है और शूटिंग जल्द शुरू हो सकती है। अब नमित मल्होत्रा की पुष्टि के बाद लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

#RanbirKapoor – Ranbir Kapoor has confirmed that Brahmāstra 2 is on the way and the shooting will begin soon!

The Astraverse is rising again… and this time, it’s going to be bigger, darker, and more intense than ever. After the massive success of Brahmāstra Part One – Shiva,… pic.twitter.com/p0knYdPWEB — Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) February 14, 2026

कास्टिंग और चर्चाएं

फिल्म को लेकर फैंस के बीच कास्टिंग की चर्चाएं भी तेज हैं। माना जा रहा है कि रणबीर कपूर इस बार ‘देव’ के किरदार में नजर आ सकते हैं, जबकि दीपिका पादुकोण की भूमिका भी अहम होगी। सोशल मीडिया पर रणबीर बनाम रणवीर सिंह जैसे बड़े क्लैश की भी चर्चा हो रही है।

कुल मिलाकर, ‘ब्रह्मास्त्र 2’ अब एक बार फिर सुर्खियों में है और ‘रामायण’ के बाद इसके फ्लोर पर जाने की खबर ने दर्शकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।

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