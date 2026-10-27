भारतीय टेलीविजन के दो लोकप्रिय शो ‘CID’ और ‘आहट’ के दिग्गज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बीपी सिंह का निधन हो गया है। उनका पूरा नाम बृजेंद्र पाल सिंह था। उनके निधन की खबर से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीपी सिंह का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ है।

अशोक पंडित ने दी निधन की जानकारी

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर बीपी सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “दिग्गज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बीपी सिंह के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। आज सुबह एक भयंकर हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया।”

अशोक पंडित ने यह भी बताया कि बीपी सिंह का अंतिम संस्कार 28 अक्टूबर को किया जाएगा। हालांकि, अंतिम संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी बाद में साझा की जाएगी।

अमित बहल ने बीपी सिंह को किया याद

बीपी सिंह के निधन से अभिनेता अमित बहल भी काफी दुखी हैं। उन्होंने दिवंगत निर्माता के साथ बिताए समय को याद करते हुए बताया कि उनके करियर की शुरुआत करीब 1995 में बीपी सिंह के साथ ही हुई थी। ‘आहट’ और ‘सीआईडी’ जैसे शोज के जरिए दोनों का साथ लगभग तीन दशक तक रहा।

अमित बहल के मुताबिक, बीपी सिंह को तकनीकी काम की गहरी समझ थी और उनके पास काफी ज्ञान था। उनका व्यक्तित्व बाहर से सख्त नजर आता था, जिस वजह से कई लोग उनसे घबराते भी थे। हालांकि, करीब से जानने वाले लोग उनके मददगार स्वभाव और अच्छे दिल से परिचित थे। अमित बहल ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए कहा कि बीपी सिंह उनके लिए पिता समान थे।

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निजी जिंदगी में मिले दुखों से जूझ रहे थे बीपी सिंह

बीपी सिंह पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे थे। अमित बहल ने बताया कि निजी जिंदगी में मिले दो बड़े झटकों का असर भी उन पर गहरा पड़ा था। उन्होंने पहले अपने बेटे सलिल सिंह को खो दिया था। जवान बेटे की अचानक मौत ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था और वह इस दुख से पूरी तरह उबर नहीं पाए।

इसके बाद उनके करीबी बिजनेस पार्टनर और ‘फायरवर्क्स प्रोडक्शंस’ के सह-संस्थापक प्रदीप उप्पोर का भी निधन हो गया। अपने करीबी साथी को खोने के बाद बीपी सिंह को एक और बड़ा सदमा लगा। अमित बहल के अनुसार, इन घटनाओं का उन पर गहरा असर पड़ा था।

बता दें कि साल 2023 दिसंबर में CID में फ्रेडरिक्स की भूमिका निभाने वाले एक्टर दिनेश फडनीस का भी निधन हो गया था। शो में दया की भूमिका निभाने वाले उनके ​​को-एक्टर दयानंद शेट्टी ने उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि की थी। इसके बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…