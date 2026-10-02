फिल्म ‘हनुमान अंश’ को रिलीज हुए लगभग 2 महीने होने वाले हैं और फिल्म के कलेक्शन में कोई कमी देखने नहीं मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कमाल लगातार जारी है। इसी के साथ हालिया रिलीज फिल्में ‘द वन’ और ‘द पैराडाइज’ का कलेक्शन भी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर नजर आया।

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ‘द वन’ नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ से आगे निकलती दिखाई दी। नानी की फिल्म ने 8वें दिन सिर्फ 3.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जबकि तमन्ना भाटिया की फिल्म द वन ने रिलीज के 7वें दिन 4.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

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फिल्म ‘हनुमान अंश’ का 56वें दिन कलेक्शन

‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस पर पकड़ 56वें दिन भी मजबूत बनी हुई है। फिल्म ने 56वें दिन 4345 शोज से 2.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 374.80 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 317.33 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वहीं, ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 56वें दिन 0.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद विदेशों में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 39.20 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह ‘हनुमान अंश’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 414 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

फिल्म ‘द वन’ का 7वें दिन कलेक्शन

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ‘द वन’ ने रिलीज के सातवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई जारी रखी। फिल्म ने 7वें पर 6966 शोज से 4.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 63.57 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 53.50 करोड़ रुपये हो गया है।

ओवरसीज मार्केट की बात करें तो फिल्म ने सातवें दिन 0.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके साथ ही विदेशों में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 5.50 करोड़ रुपये पहुंच गई है। वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 69.07 करोड़ रुपये हो चुका है।

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फिल्म ‘द पैराडाइज’ का 8वें दिन कलेक्शन

‘द पैराडाइज’ ने रिलीज के आठवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई जारी रखी। फिल्म ने 8वें पर 5067 शोज से 3.30 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 127.75 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 108.20 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने अब तक कुल 30.85 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसके साथ ही ‘द पैराडाइज’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 158.60 करोड़ रुपये हो गया है।

नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ ने एडवांस बुकिंग और पहले दिन में काफी अच्छी कमाई की थी लेकिन उसके बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखी गई। दर्शकों को नानी और राघव जुयाल की परफॉर्मेंस तो काफी पसंद आई लेकिन फिल्म कहीं ना कहीं अपनी कहानी के कारण दर्शकों का दिल छूने में नाकामयाब रही जिसके असर सीधा फिल्म के कलेक्शन पर देखा गया।