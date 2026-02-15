O Romeo vs Tu Yaa Main Collection: 13 फरवरी को सिनेमाघरों में एक नहीं, बल्कि दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई। इसमें पहली शाहिद कपूर स्टारर ‘ओ रोमियो’ और दूसरी आदर्श गौरव और शनाया कपूर की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म ‘तू या मैं’ शामिल रहीं। दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में एक मूवी आगे निकल गई, तो दूसरी की रफ्तार धीमी दिखी। चलिए जानते हैं कि शनिवार को वैलेंटाइन डे वाले दिन इन दोनों फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।

‘ओ रोमियो’ ने की दमदार कमाई

विशाल भारद्वाज के निर्देशन और साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले बनी फिल्म ‘ओ रोमियो’ में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की जोड़ी पहली बार साथ नजर आई। मूवी देखने के बाद लोगों ने दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया। वहीं, इसके कलेक्शन की बात करें, तो ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, इस मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर 8.5 करोड़ का बिजनेस किया था और दूसरे दिन वैलेंटाइन के मौके पर इसकी कमाई में इजाफा हुआ।

शनिवार को फिल्म ने 12.25 करोड़ का बिजनेस किया। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन दो दिन में 20.75 करोड़ हो गया है। बता दें कि इस फिल्म की कहानी मशहूर राइटर हुसैन जैदी की किताब ‘माफिया क्वींस ऑफ मुंबई’ के हुसैन उस्तरा वाले हिस्से पर आधारित है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रविवार की छुट्टी का फायदा इस फिल्म को कितना होता है।

‘तू या मैं’ की धीमी हुई रफ्तार

वहीं, दूसरी तरफ बेजॉय नांबियार के निर्देशन में बनी फिल्म ‘तू या मैं’ ने भी 13 फरवरी को ही थिएटर्स में दस्तक दी। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, इसी मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर बेहद ही सुस्त शुरुआत की। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 60 लाख का बिजनेस किया। इसके बाद दूसरे दिन शनिवार को इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआा और फिल्म ने 1.4 करोड़ कमाए। अब इसका कुल बिजनेस दो दिन में 2 करोड़ हो गया है, जो बेहद ही कम है।

