Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Collection: बीते शुक्रवार को इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ और सनी देओल की मूवी ‘बंटवारा 1947’ ने थिएटर्स में दस्तक दी। दोनों ही फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच अच्छा खासा क्रेज देखने को मिला। हालांकि, आंकड़ों के अनुसार, जिस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया वह ‘आवारापन 2’ है। इस फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ रुपये कमाए, कई रिकॉर्ड बनाए और पहले ही दिन अपने पहले भाग के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया।

वहीं, ‘आवारापन 2’ ने दूसरे दिन भी अपना दमखम जारी रखा और सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10,496 शो में 33.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही, आवारापन सीक्वल का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 55.75 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 66.90 करोड़ रुपये है। वर्ल्डवाइड फिल्म ने 72.90 करोड़ रुपये कमाए हैं।

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नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित ‘आवारापन 2’ ने शनिवार को 59.94% की कुल ऑक्यूपेंसी दर्ज की। दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा 1,051 शो हुए और 68.3% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। मुंबई 814 शो के साथ 54.5% की ऑक्यूपेंसी के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

बता दें कि इस मूवी में इमरान एक बार फिर ‘शिवम पंडित’ का किरदार निभाते हुए नजर आए। उनके अलावा मूवी में दिशा पटानी, पूरन गब्बी, अनिरुद्ध रावल, शबाना आजमी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार भी हैं। इस फिल्म का निर्माण विशेष फिल्म्स के बैनर तले विशेष भट्ट और मुकेश भट्ट ने किया है।

शनिवार को बढ़ी ‘बंटवारा 1947’ की कमाई

‘आवारापन 2’ के साथ ही थिएटर्स में ‘बंटवारा 1947’ ने भी दस्तक दी। इस मूवी में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल समेत कई कलाकार नजर आए। फिल्म के कलेक्शन का जिक्र करें, तो दूसरे दिन इसकी कमाई में 134.8% की वृद्धि दर्ज की गई। सैकनिल्क के अनुसार, ‘बंटवारा 1947’ ने 8,071 शो से 13.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।

इससे भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 22.91 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 19.25 करोड़ रुपये हो गया है। विदेशों में, फिल्म ने दूसरे दिन 2 करोड़ रुपये कमाए, जिससे विदेश में कुल ग्रॉस कलेक्शन 3.50 करोड़ रुपये हो गया। इससे दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 26.41 करोड़ रुपये हो गया है।

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