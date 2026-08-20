Awarapan 2 and Batwara 1947 Collection: 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई, जिसमें एक इमरान हाशमी स्टारर ‘आवारापन 2’ और दूसरी सनी देओल स्टारर ‘बंटवारा 1947’ थी। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला।

हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर जिस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की वह ‘आवारापन 2’ है। यह फिल्म देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद की जा रही है। वहीं, ‘बंटवारा 1947’ 50 करोड़ कमाने के लिए भी संघर्ष करते नजर आ रही है।

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वर्ल्डवाइड छाई इमरान की फिल्म ‘आवारापन 2’

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले पांच दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद अब ‘अवारपन 2’ ने बुधवार को अभी तक का सबसे कम कलेक्शन किया है। इमरान हाशमी स्टारर इस फिल्म ने छठे दिन 11,071 शो में 6.75 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 128.29 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 107.50 करोड़ रुपये हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ल्डवाइड फिल्म ने 153.59 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं।

बुधवार को ‘अवारपन 2’ में कुल मिलाकर 16.72 प्रतिशत थिएटर ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। सुबह के शो में 9.54 प्रतिशत, दोपहर के शो में 16.62 प्रतिशत और शाम के शो में 16.92 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही, जबकि रात के शो में 21.77 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी देखी गई। बता दें कि इमरान हाशमी के करियर के लिए ‘अवारपन 2’ एक मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि यह 18 वर्षों में उनकी पहली एकल फिल्म है, जिसने 100 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री ली है।

‘बंटवारा 1947’ का हुआ बुरा हाल

सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म ‘बंटवारा 1947’ से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब इसका कलेक्शन देख कर लग रहा है कि ये फ्लॉप होने की कगार पर है। दरअसल, 6 दिन में भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। छठे दिन ‘बंटवारा 1947’ ने 6,475 शो में 1.40 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।

इससे भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 38.17 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 32.15 करोड़ रुपये हो गया है। विदेशों में फिल्म ने छठे दिन 50 लाख कमाए, जिससे वहां कुल ग्रॉस कलेक्शन 7.25 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 45.42 करोड़ रुपये हो गया है।

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