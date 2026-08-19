Awarapan 2 and Batwara 1947 Collection Day 5: इमरान हाशमी की हालिया रिलीज फिल्म ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। रोमांटिक-एक्शन ड्रामा मूवी जिसे क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था, उसने अपने ओपनिंग वीकेंड पर 80 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वहीं, इसके साथ ही थिएटर में आई सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर मूवी ‘बंटवारा 1947’ ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर लगभग 26 करोड़ कमाए। अब इन फिल्मों के पांचवें दिन की कमाई सामने आ गई है। चलिए जानते हैं कि मंगलवार को किस फिल्म ने बाजी मारी।

घरेलू और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘आवारापन 2’

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, सोमवार को कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने के बाद फिल्म ‘आवारापन 2’ ने मंगलवार को 9.75 करोड़ रुपये की कमाई की। जिसके बाद इसका कुल नेट डोमेस्टिक कलेक्शन अब 100.75 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, दुनिया भर में इस मूवी ने 144.13 करोड़ रुपये की कमाई की है।

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पांचवें दिन ‘आवारापन 2’ ने 11,000 शो में कुल मिलाकर 28.24 प्रतिशत थिएटर ऑक्यूपेंसी दर्ज की। मॉर्निंग शो में 12.15 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही, इसके बाद दोपहर के शो में 25.54 प्रतिशत और शाम के शो में 29.46 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि नाइट शो में 43 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी देखी गई।

‘बंटवारा 1947’ का हुआ बुरा हाल

लगभग 120 से 150 करोड़ के बजट में बनी ‘बंटवारा 1947’ बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। सनी देओल स्टारर इस फिल्म ने मंगलवार को 6,608 शो से 2.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इससे भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 36.54 करोड़ रुपये और कुल नेट कमाई 30.75 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने पांचवें दिन 50 लाख कमाए, जिससे वहां इसकी कुल ग्रॉस कमाई 6.75 करोड़ रुपये हो गई है। इस तरह फिल्म की दुनिया भर में कुल ग्रॉस कमाई 43.29 करोड़ रुपये हो गई है।

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