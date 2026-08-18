Awarapan 2 And Batwara 1947 Collection Day 4: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ को सिनेमाघरों में आए चार दिन हो गए हैं। दोनों ही मूवीज 14 अगस्त को एक साथ थिएटर्स में रिलीज हुई। ऐसे में अब इनमें से एक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी कमाई के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। चलिए आपको बताते हैं कि नॉन वीकेंड के पहले दिन इन दोनों ही मूवीज ने कैसा प्रदर्शन किया।

100 करोड़ कमाने के करीब ‘आवारापन 2’

‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी परफॉर्मेंस से मेकर्स को भी हैरान कर दिया है। इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर इस फिल्म ने दुनिया भर में अभी तक करोड़ों का कारोबार कर लिया है और अपने पहले पार्ट को भी पीछे छोड़ दिया। अब सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, चौथे दिन सोमवार होने के बावजूद फिल्म ने 10,849 शो में 9.25 करोड़ रुपये कमाए और 23.48% ऑक्यूपेंसी दर्ज की।

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ऐसे में फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 109.02 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 91 करोड़ रुपये हो गया है। माना जा रहा है कि एक से दो दिन में यह मूवी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है। वहीं, ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने चौथे दिन 2.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 21.80 करोड़ रुपये हो गया है। इसके साथ ही दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 130.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

बता दें कि ‘आवारापन 2’ ने इमरान हाशमी को उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दी है और ‘टाइगर 3’ (2023) के बाद एक्टर की जबरदस्त वापसी कराई है। हालांकि, उन्होंने प्राइम वीडियो के लिए ‘ऐ वतन मेरे वतन’ और बड़े पर्दे पर ‘हक’ और ‘ग्राउंड जीरो’ जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हुई, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दर्शक नहीं जुटा पाईं। इन प्रोजेक्ट्स में इमरान अकेले लीड रोल में थे।

कमाई के लिए जद्दोजहद करते दिखी ‘बंटवारा 1947’

एक तरफ इमरान हाशमी की मूवी 100 करोड़ कमाने के करीब है, तो दूसरी तरफ उसी दिन रिलीज हुई सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर ‘बंटवारा 1947’ 50 करोड़ कमाने के लिए भी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है। सैकनिल्क के अनुसार, चौथे दिन ‘बंटवारा 1947’ ने 6,771 शो से सिर्फ 2 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।

इससे भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 33.95 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 28.50 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने चौथे दिन सिर्फ 75 लाख कमाए, जिससे विदेश में कुल ग्रॉस कलेक्शन 6.25 करोड़ रुपये हो गया है। इससे दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 40.20 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसे में यह साफ है कि ये मूवी मंडे टेस्ट में फेल हो गई है।

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