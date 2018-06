Race 3 Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस में दिखा भाइजान का स्वैग, 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली चौथी फिल्म बनीं ‘रेस 3’

Race 3 Movie Box Office Collection Day 4: सलमान खान स्टारर फिल्म रेस 3 दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म ने तीन दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। जी हां, इसी के साथ ही फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली सलमान खान की चौथी फिल्म बन गई है। इससे पहले सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’, ‘सुल्तान’ और ‘टाइगर जिंदा है’ ने भी 3 तीन में 100 करोड़ रुपए कमा के दिखाए थे।

अब इस लिस्ट में सलमान खान की रेस 3 का नाम भी शामिल हो गया है। फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 29 करोड़ 17 लाख रुपए की कमाई की। शनिवार को फिल्म ने कमाए 38 करोड़ 16 लाख रुपए, रविवार को फिल्म ने 39 करोड़ 16 लाख रुपए की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन हो गया है- 106 करोड़ 47 लाख रुपए। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए हैं। साथ ही तरण कहते हैं कि फिल्म कमाई के मामले में बहुत तेज है। रेस 3 ने शतक जड़ दिया है। 3 दिन में सलमान की फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए हैं।

And #Race3 scores a CENTURY… Crosses cr… Fourth Salman starrer to collect ₹ 100 cr mark in 3 days[#BajrangiBhaijaan, #Sultan, #TigerZindaHai]… Fri 29.17 cr, Sat 38.14 cr, Sun 39.16 cr. Total: ₹ 106.47 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 18, 2018