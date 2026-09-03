Hanuman Ansh and Toxic Collection: बॉक्स ऑफिस पर इस समय एक बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ यश की बड़े बजट वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ है, तो दूसरी ओर महज करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘हनुमान अंश’ लगातार चौंकाने वाला प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को भी ‘हनुमान अंश’ ने कमाई के मामले में ‘टॉक्सिक’ को पीछे छोड़ दिया।

बुधवार को ‘हनुमान अंश’ ने मारी बाजी

सैकनिल्क के अनुसार, ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 27वें दिन 7,037 शो में करीब 7.25 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही, भारत में इसकी कुल ग्रॉस कमाई 72.97 करोड़ रुपये और कुल नेट कमाई 61.88 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि, मंगलवार के मुकाबले बुधवार को 8.8% की गिरावट भी हुई।

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‘हनुमान अंश’ का बढ़ता क्रेज

नीब करौरी बाबा के जीवन से प्रेरित ‘हनुमान अंश’ ने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर बेहद धीमी रफ्तार पकड़ी थी। फिल्म ने पहले दिन महज करीब 10 लाख रुपये की कमाई की थी। लेकिन धीरे-धीरे दर्शकों के बीच फिल्म की चर्चा बढ़ी और वर्ड ऑफ माउथ का फायदा इसे मिलने लगा। चौथे हफ्ते में फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है।

‘टॉक्सिक’ की कमाई में गिरावट

यश की ‘टॉक्सिक’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी। फिल्म ने पहले दिन भारत में करीब 101.10 करोड़ रुपये नेट कमाए थे। हालांकि, शुरुआती धमाकेदार कमाई के बाद फिल्म के कलेक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली। दूसरे हफ्ते में पहुंचते-पहुंचते इसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई है।

सैकनिल्क के अनुसार, 8वें दिन ‘टॉक्सिक’ ने 12,432 शो में 5.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इससे भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 280.25 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 234.70 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने 8वें दिन 1 करोड़ कमाए, जिससे विदेश में कुल ग्रॉस कलेक्शन 41.75 करोड़ रुपये हो गया है। इससे दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 322.00 करोड़ रुपये हो गया है। ‘टॉक्सिक’ को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और इसमें यश के साथ नयनतारा और कियारा आडवाणी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं।

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