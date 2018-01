Padmaavat Box Office Collection Day 6: दर्शकों के जेहन में छाया रणवीर सिंह का खिलजी लुक, रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही फिल्म

Padmavat Box Office Collection Day 6: संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म ‘पद्मावत’ दर्शकों को काफी पसंद आ रही हैं। फिल्म भारी विरोध के बाद 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने विरोध के बावजूद टिकट खिड़की पर अच्छा कलेक्शन करना शुरू कर दिया है। फिल्म महज पांच दिनों में 129 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही है। शुरुआत से ही फिल्म के विषय को लेकर करणी सेना और राजपूत समाज ने इसका जमकर विरोध किया था। इस विरोध के बाद यह फिल्म देश के कई हिस्सों में दिखाई नहीं जा सकी। इस सब के बावजूद दर्शक फिल्म के समर्थन में सिनेमाघरों तक पहुंचे। इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक फिल्म में रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए अलाउद्दीन खिलजी के लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं। दर्शकों का कहना है कि रणवीर ने फिल्म में अपने किरदार के लिए बेहद मेहनत की है और वो उनकी एक्टिंग में साफ नजर आ रही है।

इस फिल्म ने शुरुआती दिनों में विरोध का सामना करते हुए टिकट खिड़की पर अब मजबूत पकड़ बना ली है। फिल्म रिलीज के चौथे दिन ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। इस फिल्म ने पांच दिनों में देश के अंदर अच्छा कलेक्शन कर लिया है। फिल्म के अब तक के कलेक्शन की जानकारी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर दी है। उनके ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने पांच दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है।

#Padmaavat continues to charm moviegoers across the globe…The film has wowed Singapore too…

Thu S$ 30,487

Fri S$ 63,401

Sat S$ 115,589.50

Sun S$ 85,120

Mon S$ 24,243

Total: S$ 318,840.50 [₹ 1.55 cr] / 20 screens

Carnival Movies Intl have distributed the film in Singapore.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 30, 2018