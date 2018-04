Baaghi 2 Movie Box Office Collection Day 1: टाइगर और दिशा की ‘बागी-2’ ने की धमाकेदार शुरूआत, जानिए फिल्म ने कितनी की कमाई

Baaghi 2 Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की फिल्म ‘बागी-2’ 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में टाइगर का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही दिशा और टाइगर के बीच केमेस्ट्री भी जबरदस्त है। निर्माता साजिद नाडियाडवाला की फिल्म बागी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसके बाद फिल्म निर्माता ने फिल्म के सीक्वेल बनाने की घोषणा की थी। फिल्म ‘बागी-2’ के ट्रेलर और गानों को दर्शकों की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि फिल्म वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी।

ट्रेड एनालिस्ट गिरिश जौहर ने टाइगर और दिशा की फिल्म ‘बागी-2’ के ओपनिंग डे पर 14-15 करोड़ रुपए की कमाई करने की उम्मीद जताई थी। वहीं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट के अनुसार, बागी-2 बॉक्स ऑफिस की ओपनिंग धमाके दार हो सकती है। इसके अलावा ‘फॉक्स स्टार स्टूडियो’ के बैनर तले बनी ज्यादातर फिल्मों से फिल्म ने यूनाइडेट अरब अमिरात और गल्फ देशों में ज्यादा कमाई की है। फिल्म ‘जॉली एलएलबी-2’ से फिल्म से 65 प्रतिशत ज्यादा कमाई की है तो वहीं फिल्म ‘जुड़वा-2’ से 25 गुना ज्यादा अच्छा बिजनेस किया है। यदि फिल्म के यूएई और जीसीसी देशों की बात करें तो फिल्म ने $ 325k यानी की 2 करोड़ 11 लाख रुपए की कमाई की है।

#Baaghi2 takes a zabardast start at the Indian BO… Expected to have a MASSIVE Day 1… In UAE-GCC, it has opened HIGHER than Fox Star Studios’ major releases #JollyLLB2 [65% higher] and #Judwaa2 [25% higher]… #Baaghi2 UAE + GCC Thu $ 325k [₹ 2.11 cr].

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 30, 2018