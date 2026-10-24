Box Office Report: बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘उड़ता तीर’ ने पहले दिन 4 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपना खाता खोला है।

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म ‘तू है मेरी किरन’ की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पहले दिन के आंकड़ों ने दोनों फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर चर्चा तेज कर दी है। चलिए बताते हैं इन दोनों फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का हाल

आयुष्मान की उड़ता तीर का डे 1 कलेक्शन

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी देशभक्ति फिल्म ‘उड़ता तीर’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 4.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म ने देशभर में कुल 6265 शोज के जरिए यह कमाई की। वहीं, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 4.83 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

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अब सभी की नजरें फिल्म के वीकेंड कलेक्शन पर टिकी हैं। फिलहाल फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल के सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर वहां बैन लगा दिया था। इसके अलावा फिल्म को किसी भी खाड़ी देश में रिलीज नहीं किया गया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन औऱ ओमान समेत सभी खाड़ी देशों में भी ये फिल्म ऑफिशियली बैन है।

फिल्म को इन जगहों को अलावा यूनाइटेड किंगडम और दुनिया के बाकी चुनिंदा इंटरनेशनल सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। वहां के कलेक्शन के आंकड़े सामने नहीं आए हैं।

तू है मेरी किरण का डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की ‘तू है मेरी किरण’ का नेट कलेक्शन 15 लाख रुपये रहा। इस लव स्टोरी को दर्शकों ने खास नहीं अपनाया। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के साथ उनके पति और एक्टर जहीर इकबाल नजर आ रहे हैं।

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उनके साथ टीवी एक्टर अंकित गुप्ता भी फिल्म में दिखाई दिए हैं। काफी समय बाद एक्ट्रेस को किसी रोमांटिक थ्रिलर लव स्टोरी में देखा गया लेकिन दर्शकों का प्यार बटोरने में वह नाकामयाब रह गईं। करन रावल के निर्देशन में बनी इस फिल्म के वीकेंड में कलेक्शन करने की उम्मीद है।

साफ है कि आयुष्मान और सारा की फिल्म यहां बाजी मारती दिखाई दी। दोनों ही फिल्में 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं।