Box office collection: 300 करोड़ के करीब पहुंची अजय देवगन की तान्हाजी, बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों को दी मात

करीब 1 महीने पहले रिलीज हुईं अजय देवगन की तान्हाजी- द अनसंग वॉरियर कमाई के मामले में साल की अब तक बड़ी फिल्म साबित हो रही है। दीपिका पादुकोण की छपाक के साथ रिलीज हुई तान्हाजी ने ओपनिंग डे में ही शानदार कमाई करते हुए 15.10 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं जेएनयू प्रकरण में छपाक के विरोध के कारण इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी बुरा असर डाला।

इनके अलावा बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन की स्ट्रीट डांसर 3डी, कंगान की पंगा, सैफ अली खान की जवानी जानेमन सहित हिमेश रेशमिया की हैप्पी हार्डी और गुलमकई जैसी फिल्में रिलीज हुई लेकिन तान्हाजी की कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक 9 फरवरी तक तान्हाजी ने बंपर कमाई करते हुए 270 करोड़ के क़रीब पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।

वहीं 7 फरवरी को मल्टीस्टारर फिल्म मलंग के साथ कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म शिकारा रिलीज हुई है। मलंग ने पहले वीकेंड में 25.36 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि शिकारा ने 4.95 करोड़ का कलेक्शन किया। यहां चर्चा की गई सारी फिल्मों की अब तक कुल कमाई भी मिला दी जाए तो भी तान्हाजी इनसे कहीं आगे है। इन फिल्मों ने कुल कमाई को जोड़ दिया जाए तो 160 करोड़ के आसपास पहुंचती है। जबकि 9 फरवरी तक तान्हाजी 270 करोड़ से उपर की कमाई कर चुकी है। तान्हाजी ने रविवार को 3.45 करोड़ की कमाई की है।

#Tanhaji is a lottery… Solid trending in Weekend 5… Likely to challenge *lifetime biz* of #KabirSingh… Difficult to guesstimate *lifetime biz* of #Tanhaji, since it refuses to slow down… [Week 5] Fri 1.15 cr, Sat 2.76 cr, Sun 3.45 cr. Total: ₹ 266.88 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 10, 2020