फिल्म निर्माता बोनी कपूर शनिवार को जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। वहां उन्होंने अपकमिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्टर आने वाले समय में जॉब का हब बनने वाला है।

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी नोएडा इंटनेशनल एयपोर्ट के पास बन रहा एक प्रोजेक्ट है। जो कंपनी इस प्रोजेक्ट के विकास का जिम्मा संभाल रही है, बोनी कपूर भी इसमें पार्टनर हैं। ने हवाई अड्डे के उद्घाटन के कार्यक्रम और पूरी परियोजना का हिस्सा बनकर बोनी कपूर ने खुशी जाहिर की।

पीटीआई से बात करते हुए बोनी कपूर ने कहा, “अच्छा लग रहा है यहां आकर। फिल्म सिटी भी जल्द शुरू हो जाएगी, शायद चुनाव से पहले। इससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ेगा।” फिल्म सिटी का काम कितना हो चुका है, इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, “बचे हुए काम भी शुरू हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि चुनाव से पहले बहुत कुछ तैयार हो जाएगा, जिसमें फिल्म सिटी की तैयारियां भी शामिल हैं।”

एएनआई को दिए एक बयान में कपूर ने आगे कहा, “मैं सिर्फ विकास में मदद नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसका हिस्सा भी बन रहा हूं। मैं अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का विकास कर रहा हूं…” सरकार को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि नया हवाई अड्डा इस परियोजना को काफी बढ़ावा देगा। “हवाई अड्डे के चालू होते ही जल्द ही एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी भी आकार ले लेगी। सिर्फ फिल्म सिटी ही नहीं, कई बिजनेस यहां आ रहे हैं, जिससे पूरे देश को फायदा होगा,” उन्होंने कहा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक कदम है। इसका उद्देश्य न केवल लगभग 5 लाख रोजगार सृजित करना और निवेश आकर्षित करना है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना भी है।”