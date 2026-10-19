बॉम्बे हाई कोर्ट 26 अक्टूबर को बॉलीवुड एक्टर इमरान खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इमरान खान एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर चर्चा में हैं। 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन में वो पहुंचे थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। बाद में एक्टर को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

इमरान की याचिका पर होगी सुनवाई

इमरान खान एक अमेरिकी नागरिक हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा था। इस निर्देश को देने वाले पुलिस नोटिस को एक्टर ने चुनौती दी। इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने समय मांगा, क्योंकि उन्हें याचिका की प्रति सोमवार सुबह ही मिली थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह 26 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगी।

धोंड ने पहले की तारीख मांगी और कहा कि नोटिस के अनुसार, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता (इमरान खान) के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित है, जिस पर धोंड ने नकारात्मक जवाब दिया।

धोंड ने कहा, ‘उनका (इमरान खान) कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है या लंबित है। वह दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं। वह किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल भी नहीं हुए थे। वह आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और फिर छोड़ दिया।’

फिर कोर्ट ने कहा कि 26 अक्टूबर को सुनवाई ठीक रहेगी। इसने इमरान खान को महाराष्ट्र सरकार को याचिका में प्रतिवादी के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया।

राज ठाकरे से मिले आमिर खान

इस बीच सोशल मीडिया पर इमरान खान के मामा आमिर खान की फोटोज वायरल हो रही हैं। आमिर ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से उनके मुंबई स्थित घर शिवतीर्थ में मुलाकात की। दोनों की मुलाकात के समय पर ध्यान दिया जा रहा है। आमिर, ठाकरे से तब मिलने पहुंचे जब उनके भतीजे इमरान खान कानूनी विवाद में घिरे हुए हैं। हालांकि आमिर और मनसे प्रमुख ने अपनी बातचीत के बारे में नहीं बताया है।

रिपोर्टों के अनुसार, राज ठाकरे से मिलने के दौरान आमिर खान की पत्नी गौरी स्प्रैट भी उनके साथ थीं। दोनों पहले भी मिल चुके हैं। उनके बीच गर्मजोशी भरा रिश्ता माना जाता है। हालांकि इस बार यह मुलाकात तब हुई है जब इमरान मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के एक नोटिस को चुनौती दे रहे हैं। नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।

इमरान के वकील ने कही ये बात

43 साल के इमरान खान को मुंबई में हुए प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। यह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले विरोध प्रदर्शनों से एक था। एक्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की अपनी याचिका में दावा किया कि उन्होंने किसी भी सभा में भाग नहीं लिया था और विरोध प्रदर्शनों के आयोजकों से उनका कोई संबंध नहीं था।

एक्टर ने 17 अक्टूबर को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऐसे में कोर्ट में बातचीत के दौरान, उनके वकील जुल्फिकार मेमन ने कहा कि इमरान खान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) से एक कारण बताओ नोटिस भी मिला, जिसमें सफाई मांगी गई थी कि उनकी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) स्थिति को क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए।

अपनी याचिका में इमरान खान ने दावा किया कि मुंबई पुलिस द्वारा जारी किया गया नोटिस ‘अवैध, मनमाना, विकृत और कठोर’ है। एमजेएम लीगल के वकील मेमन के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस नोटिस ‘साफ तौर पर दिमाग न लगाने और खान को एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में मनमाने ढंग से निशाना बनाने को दर्शाता है।’

याचिका में कहा गया है, ‘नोटिस न केवल साफ रूप से असंगत है, बल्कि अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह प्राकृतिक न्याय के उन सिद्धांतों को, जिनका पालन करने के लिए अधिकारी कर्तव्यबद्ध हैं, एक मृत पत्र के अलावा कुछ नहीं बना देगा।’

इमरान खान को देश छोड़ने का मिला था निर्देश

इमरान खान को 10 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। ये प्रदर्शन SIR मुद्दे पर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता में आयोजित किया गया था।

एक्टर ने दावा किया कि CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में शामिल किसी भी संगठन या संस्था से उनका कोई संबंध, जुड़ाव या कोई लेना-देना नहीं था।

पुलिस के अनुसार, इमरान खान को प्रस्थान आदेश तब दिया गया जब अधिकारियों ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धारा 7 (2)(C) और धारा 29 के तहत प्रावधानों को लागू किया, जो सरकार को विदेशी नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और उनके अनिवार्य निष्कासन को लागू करने की शक्तियां प्रदान करते हैं।

धारा 7 (2)(C) के तहत, सरकार को किसी भी विदेशी की मौजूदगी को प्रतिबंधित, विनियमित या प्रतिबंधित करने वाले निर्देश जारी करने का अधिकार है, विशेष रूप से अधिकारियों को यह आदेश देने का अधिकार है कि कोई व्यक्ति ‘भारत में या उसमें किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में नहीं रहेगा।’

धारा 29 सरकार को अधिनियम के किसी भी प्रावधान, नियम या आदेश का उल्लंघन करने के लिए, या प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, किसी विदेशी नागरिक को हटाने का निर्देश देने की अनुमति देती है।

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भांजे इमरान खान को 28 अक्टूबर को या उससे पहले देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था, ऐसा न करने पर धारा 29 के तहत निर्वासन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।