हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का मशहूर बंगला ‘आशीर्वाद’ भले ही करीब एक दशक पहले ढहा दिया गया हो, लेकिन उससे जुड़ी अफवाहें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। सालों से कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में इस संपत्ति को भूतिया, ‘श्रापित’ या ‘मनहूस’ बताया जाता रहा है। मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा।

अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 24 जुलाई को पारित अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति आरिफ एस. डॉक्टर ने कहा कि किसी संपत्ति को इस तरह के विशेषणों से जोड़ना पहली नजर में मानहानिकारक है और इससे मौजूदा मालिक के सम्मानपूर्वक और शांतिपूर्वक जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है।

मौजूदा मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया

‘आशीर्वाद’ के वर्तमान मालिक उद्योगपति शशि शेट्टी ने अदालत में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इंटरनेट पर कई लेख, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट आज भी इस जगह को भूतिया बताते हैं, जबकि पुराना बंगला वर्षों पहले गिराया जा चुका है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 2016 में पुराने बंगले को तोड़कर उसी स्थान पर चार मंजिला नया घर बनाया गया था। हालांकि, नई इमारत का नाम भी ‘आशीर्वाद’ ही रखा गया। इसके बावजूद कई वेबसाइट्स अब भी पुराने दावों के आधार पर इसे भूतिया बंगला बताकर प्रकाशित कर रही हैं।

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कोर्ट ने इसे बताया सनसनी फैलाने की कोशिश

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी पक्ष ने इन खबरों का बचाव करने या अदालत के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं की। ऐसे में पहली नजर में यह सामग्री मानहानिकारक प्रतीत होती है और केवल सनसनी फैलाने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई लगती है।

हाई कोर्ट ने फिलहाल मीडिया संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे इस संपत्ति को भूतिया, श्रापित या मनहूस जैसे शब्दों से संबोधित न करें। यह अंतरिम राहत अगली सुनवाई, 21 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी।

‘आशीर्वाद’ का फिल्मी इतिहास

‘आशीर्वाद’ मुंबई के सबसे चर्चित बंगलों में गिना जाता था। यह पहले अभिनेता Rajendra Kumar के पास था, जिन्होंने इसे 1950 के दशक के आखिर में खरीदा था। बाद में राजेश खन्ना ने यह बंगला लगभग 3.5 लाख रुपये में खरीदा।

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कहा जाता है कि इस बंगले में रहने के दौरान दोनों कलाकारों का करियर बुलंदियों पर पहुंचा। राजेंद्र कुमार को लगातार सफल फिल्मों के कारण ‘जुबली कुमार’ कहा जाने लगा, जबकि राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बनकर उभरे।

निधन के बाद बिका था बंगला

2012 में राजेश खन्ना के निधन के बाद उनके परिवार ने यह संपत्ति शशि शेट्टी को कथित तौर पर करीब 90 करोड़ रुपये में बेच दी। अभिनेता की इच्छा थी कि ‘आशीर्वाद’ को उनकी याद में संग्रहालय बनाया जाए, लेकिन यह योजना पूरी नहीं हो सकी। बाद में पुराने बंगले को हटाकर नया मकान बनाया गया, हालांकि उसकी पहचान बनाए रखने के लिए नाम ‘आशीर्वाद’ ही रखा गया।