इजराइल-ईरान के बीच जारी तनाव के बीच, बॉलीवुड अभिनेता बोमन ईरानी अप्रत्याशित रूप से ऑनलाइन चर्चा का केंद्र बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि वे बातचीत के लिए “ईरानियों” से संपर्क में हैं, और बाद में कहा कि वे समझौते के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अपने ही लोगों से होने वाले परिणामों से भयभीत हैं। इस टिप्पणी ने तुरंत ऑनलाइन हंसी-मजाक की लहर पैदा कर दी, जिसमें यूजर्स यह मजाक उड़ा रहे थे कि ट्रंप ने “ईरानियों” से बात करने का दावा किया, जबकि वास्तव में किसी भी ईरानी अधिकारी को ऐसी बातचीत की जानकारी नहीं थी। एक वायरल पोस्ट में चुटकी ली गई कि ट्रंप शायद अरुणा ईरानी, ​​स्मृति ईरानी और बोमन ईरानी जैसी भारतीय हस्तियों का जिक्र कर रहे हों। अब इसे लेकर बोमन ईरानी का रिएक्शन सामने आया है, जिसे लेकर मंदाना करीमी ने पलटवार किया।

बोमन ईरानी ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज

बोमन ईरानी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं, “जैसा कि आप जानते होंगे, यह खबर तेजी से फैल रही है कि मिस्टर ट्रम्प ईरानियों से बात करना चाहते हैं। तीन लोगों के साथ बातचीत हो रही है, स्मृति जी के साथ और अरुणा ईरानी के साथ और मेरे साथ। मैं तो तैयार हूं, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन वाशिंगटन नहीं जाऊंगा। मैं सोचता हूं कि मुंबई की दादर पारसी कॉलोनी आएंगे, उन्हें धनसक और कस्टर्ड खिलाएंगे। एक गैस का सेलिंडर लेकर आएंगे तो मेरे ख्लाय से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी।”

उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ और कई सेलेब्स जैसे फरहान अख्तर, सोनी राजदान, पूनम पांडे समेत कई लोगों ने इसे पसंद किया। लेकिन हर किसी को ये मजाक अच्छा नहीं लगा। एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने इस पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि ईरान में सालों से लोग मुश्किल हालात झेल रहे हैं, गिरफ्तारियां, फांसी, ये सब चल रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर मजाक करना सही टाइमिंग नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब इतने सालों से ये सब हो रहा था, तब लोग क्यों चुप थे और अब अचानक इस पर ह्यूमर क्यों किया जा रहा है।

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मंदाना करीमी ने बोमन ईरानी के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, “बोमन ईरानी सर… अचानक आपको ईरान के बारे में इतना कुछ कहना है? टाइमिंग थोड़ी अजीब नहीं लगती? सालों से ईरान के लोग मुश्किलें झेल रहे हैं-लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। हजारों लोग मारे गए, परिवार टूट गए। हम जैसे लोगों ने ये सब झेला है, इसके बारे में बात भी की है। लेकिन अब अचानक एक वीडियो बन रहा है… अब चिंता दिख रही है… और वो भी गैस, ट्रंप या ‘मेरे घर आ जाओ’ जैसे मजाक के साथ? पूरे सम्मान के साथ कह रही हूं, आप और पारसी समुदाय की जड़ें भी ईरान से जुड़ी हैं, आपकी भी एक हिस्ट्री है इससे।”

करीमी ने आगे कहा, “तो जब लोग मर रहे थे, तब ये आवाज कहां थी? और अब अचानक, जब बात गैस, राजनीति और इंटरनेशनल मुद्दों से जुड़ी, तब इस पर कमेंट्री हो रही है? सच कहूं तो… पहले चुप्पी और अब मजाक-ये बदलाव बहुत जल्दी आ गया। बस, यही कहना था।”