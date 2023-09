Live

Bollywood News Live: प्रभास की सालार ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, ‘गदर-2’ ने तोड़ा ‘पठान’ का रिकॉर्ड

Today's Trending Entertainment News Live: जहां इन दिनों शाहरुख खान (Shah Rukh khan) की फिल्म 'जवान' रिलीज को लेकर चर्चा में है वहीं, प्रभास की 'सालार' भी इसी महीने में रिलीज की जाएगी। दोनों ही फिल्मों को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है। साउथ एक्टर की फिल्म ने रिलीज से पहले ही शानदार कलेक्शन किया है।

Go to Live Updates Bollywood Entertainment News Live Updates: नमस्कार, आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। प्रभास की फिल्म ‘सालार’ (Salaar) की रिलीज से पहले इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। इस महीने में दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ये प्रभास की ‘सालार’ और शाहरुख खान की ‘जवान’ है। साउथ एक्टर की फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज किया जाएगा और किंग खान को 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। ‘सालार’ ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में ही शानदार कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयबालन ने अमेरिका में प्रभास की फिल्म ने 4.14 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। भारत में अभी इसकी एडवांस बुकिंग नहीं शुरू की गई है। वहीं, सनी देओल की फिल्म ‘गदर 2’ ने 21वें दिन ‘पठान’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म ने 21वें दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि ‘पठान’ ने 5.95 करोड़ का बिजनेस किया था। मनोरंजन जगत की खबरों को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। Live Updates इवेंट में कनिका कपूर का दिखा गॉर्जियस लुक सिंगर कनिका कपूर ने एक इवेंट में शिरकत की, जिसमें उनका गॉर्जियस लुक देखने के लिए मिला है। उन्होंने लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। https://www.instagram.com/p/CwngHJUKfBL/ मालदीव ट्रिप से लौटीं तमन्ना भाटिया तमन्ना भाटिया इन दिनों विजय वर्मा को डेट करने को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच एक्ट्रेस मालदीव ट्रिप से लौटी हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो एयरपोर्ट पर नजर आई हैं। उनका डैशिंग लुक भी देखने के लिए मिल रहा है। https://www.instagram.com/p/CwnpNcDyayX/ नयनतारा ने दिखाया जुड़वां बच्चों का चेहरा साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा इन दिनों शाहरुख खान के साथ 'जवान' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म को 7 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने जुड़वां बच्चों का चेहरा दिखाया है। बेटों के जन्म के बाद ये पहली बार हुआ है। https://www.instagram.com/p/CwmlfJ8os5U/ ‘गदर-2’ ने तोड़ा ‘पठान’ का रिकॉर्ड सनी देओल की फिल्म ‘गदर 2’ ने 21वें दिन ‘पठान’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 21वें दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि ‘पठान’ ने 5.95 करोड़ का बिजनेस किया था। प्रभास की सालार ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई प्रभास की फिल्म ‘सालार’ (Salaar) की रिलीज से पहले इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। साउथ एक्टर की फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज किया जाएगा और इसने रिलीज से पहले ही यूएसए में छप्परफाड़ कमाई कर ली है। इसने 14.4 करोड़ का बिजनेस किया है। https://twitter.com/ManobalaV/status/1696917882574372926?s=20