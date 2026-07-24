नई दिल्ली में हाल ही में हुए CJP के ‘चलो संसद’ प्रदर्शन और NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने अपनी राय रखी। किसी ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई तो किसी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब फिल्मी सितारों ने किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी हो। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के कई बड़े नाम अलग-अलग मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय देते रहे हैं।

आज हम उन्हीं सितारों और उनके बयानों के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें शाहरुख खान से लेकर आमिर खान और स्वरा भास्कर समेत कई बड़े नाम शामिल हैं।

शाहरुख खान: महिला सुरक्षा और शिक्षा पर दिया संदेश

शाहरुख खान आमतौर पर राजनीतिक विवादों से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर वह कई बार खुलकर बोल चुके हैं। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे विषयों पर उन्होंने अनेक मंचों से अपनी राय रखी है। आईपीएल हो या अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, शाहरुख अक्सर कहते रहे हैं कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत माध्यम है।

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आमिर खान: ‘सत्यमेव जयते’ से उठाए कई सामाजिक मुद्दे

आमिर खान बॉलीवुड के उन सितारों में हैं जिन्होंने मनोरंजन के साथ सामाजिक बदलाव की भी कोशिश की। उनके टीवी शो ‘सत्यमेव जयते’ में कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज, मेडिकल भ्रष्टाचार, जल संरक्षण और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया गया। आमिर कई मौकों पर शिक्षा व्यवस्था और बच्चों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर भी चिंता जता चुके हैं।

स्वरा भास्कर: हर आंदोलन में मुखर आवाज

स्वरा भास्कर लगातार सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हैं। नागरिकता कानून (CAA), किसानों का आंदोलन, महिला अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हालिया CJP प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सरकार और प्रशासन की आलोचना की है। CJP प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने छात्रों के समर्थन में पोस्ट शेयर किए।

तापसी पन्नू: महिलाओं और संविधान पर मुखर

तापसी पन्नू कई बार महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक समानता और संविधान से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रख चुकी हैं। उन्होंने किसानों के आंदोलन के दौरान भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी और कई बार ट्रोलिंग का सामना भी किया।

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ऋचा चड्ढा: मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी पर मुखर

ऋचा चड्ढा अक्सर सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार से जुड़े मामलों पर खुलकर बोलती रही हैं। कई राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों से सवाल पूछे हैं।

जावेद अख्तर: लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार वकालत

गीतकार और लेखक जावेद अख्तर लंबे समय से लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शिक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते आए हैं। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक, उन्होंने कई बार सार्वजनिक बहसों में हिस्सा लिया है।

दिया मिर्जा: पर्यावरण से लेकर सामाजिक न्याय तक

दिया मिर्जा पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और महिला अधिकारों से जुड़े अभियानों का प्रमुख चेहरा रही हैं। वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से भी जुड़ी रही हैं और सामाजिक मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहती हैं।