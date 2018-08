ऋचा चड्ढा,राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी, आदिल हुसैन और हॉलीवुड एक्ट्रेस डेमी मूर जैसे पावरफुल सितारों से सज़ी ‘लव सोनिया’ का ट्रेलर जारी होते ही वायरल हो रहा है। फिल्म के ट्रेलर में वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी की काली दुनिया की एक झलक दिखाई गई है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म के ट्रेलर में एक बहन अपनी जान हथेली पर लेकर अपनी बहन को बचाने निकल पड़ती है। इस दौरान वह भी मानव तस्करी और वेश्यावृति के नेटवर्क में फंस जाती है। ये ह्यूमन ट्रैफिक भारत से लेकर हॉन्गकॉन्ग और लॉस एंजेलेस तक काम करता है। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी बहन को उस अंधेरे में ढूंढ रही है जहां उसे जिस्मफरोशी के लिए भेज दिया गया है।

इस फिल्म के ट्रेलर को बॉलीवुड की तरफ से भी जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। एक बेहद संवेदनशील मुद्दा और फिल्म का स्केल बड़ा होने के चलते कई बॉलीवुड स्टार्स ने इस फिल्म के ट्रेलर को शेयर किया। इनमें करण जौहर, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, दिया मिर्जा, एकता कपूर जैसे सितारे शामिल हैं।

This one gave me the chills…#LoveSonia what a hard-hitting trailer this is with such an interesting star cast. Looking forward to this one – https://t.co/u2TRT9LO0i — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 24, 2018

Saw #LoveSonia. A well researched film which will shock you and make you think of the world we live in. Here is the trailer https://t.co/RcQPBHQjVP — Rajkumar Hirani (@RajkumarHirani) August 24, 2018

This looks raw, real and hard hitting. All the best #mrunal and the entire team. Can’t wait to watch! #LoveSoniaTrailer #AgainstAllOdds https://t.co/tJp8OOEZBZ — Hrithik Roshan (@iHrithik) August 23, 2018

Struggle, strength & survival. A 17 year old takes the journey of a lifetime to fight #AgainstAllOdds. Proud to present the official #LoveSoniaTrailer – https://t.co/IPLRwHEyBO — Ekta Kapoor (@ektaravikapoor) August 23, 2018

A girl in search of her sister on a journey like never before #AgainstAllOdds. Here’s the power-packed & heart pounding #LoveSoniaTrailer – https://t.co/qYLrQsBZcr@lovesoniamovie #TabrezNoorani — Anil Kapoor (@AnilKapoor) August 23, 2018

फिल्म के डायरेक्टर तबरेज़ नूरानी ने कहा कि ‘मैं इस ट्रेलर को मिलने वाली प्रतिक्रिया से बेहद खुश हूं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसी खास स्टार कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला। मुंबई में लव सोनिया को रिलीज़ करना मेरे लिए बेहद खास है क्योंकि मैं इसी शहर में पला बढ़ा हूं और ये शहर मेरे दिल के बेहद करीब है।’ तमाशा टॉकीज और समराज टॉकीज ने मिल कर इंडिया टेक वन प्रोडक्शन, सिनेमंत्रा अंटरटेनमेंट और डेंस्टी कंसल्टिंग ग्रुप ने मिलकर फिल्म को बनाया है। वह इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में ऋचा चड्ढा के अलावा मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, अनुपम खेर, साई तम्हांकर, आदिल हुसैन, डेमी मूर, मार्त डुप्लास और फ्रिडा पिंटो भी हैं।

