सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई हैं। फिल्मी दुनिया के मशहूर सितारे क्रिकेटर के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान की सितारों की एंट्री की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। शाहरुख खान से लेकर आमिर खान तक सितारों ने शादी की रौनक बढ़ाने का काम किया। इस दौरान की फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और यूजर्स इन पर प्यार लुटा रहे हैं।

न्यूली वेड अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की तस्वीरें भी इंटरनेट पर छाई हुई हैं। कपल की जोड़ी फैंस को खासा पसंद आ रही है। खैर, सबसे ज्यादा चर्चा बी टाउन के मशहूर सितारों की मौजूदगी की हो रही है।

शाहरुख खान वाइफ और बेटी संग नजर आए

सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना के साथ अर्जुन तेंदुलकर की शादी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुस्कुराते हुए पैपराजी के सामने पोज दिए।

आमिर खान ने बटोरी सुर्खियां

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्सनिस्ट आमिर खान भी सचिन के बेटे की शादी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पैपराजी के सामने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। बी टाउन के उन चुनिंदा सितारों की लिस्ट में आमिर का नाम शामिल किया जाता है, जो अपने काम को परफेक्ट ढंग से करने के लिए जाने जाते हैं।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन

बिग बी के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन बालों में गजरा लगाकर अर्जुन की शादी में पहुंचीं। पैपराजी के कैमरों में कैद वीडियो में जया खिलखिलाती नजर आईं, और जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरानी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल, आमतौर पर एक्ट्रेस पैपराजी को देखकर भड़क जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला।

फरहान अख्तर भी हुए शामिल

सचिन तेंदुलकर के मेहमान बनकर फरहान अख्तर भी शादी में पहुंचे। जहां उन्होंने पैपराजी के लिए खुशी-खुशी पोज भी दिए। इसके अलावा, बी टाउन के कई अन्य मशहूर सितारों की झलक भी अर्जुन तेंदुलकर की शादी में देखने को मिली।

