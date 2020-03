‘एक भी चैनल या अखबार नहीं पूछ रहा है कि आखिर गृहमंत्री अमित शाह कहां है’, सिंगर विशाल ददलानी का तंज

बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। विशाल ददलानी आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके चर्चा में बने रहते हैं। अभी कुछ देर पहले विशाल ददलानी ने ट्वीट कर भारत के गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah) पर निशाना साधा है। विशाल ददलानी का ये ट्वीट कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यूजर्स जमकर इसपे प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

How is not one single media outfit/channel/newspaper not even asking after the whereabouts of @AmitShah?

Is he even ok? The Nation needs a Home Minister more than ever right now, and he has pretty much vanished.

What’s going on?

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) March 30, 2020