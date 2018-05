बॉलीवुड की जानी-मानी गायिका सोना महापात्रा को एक मुस्लिम संगठन की ओर से धमकी मिली है। संगठन ने उनसे अपना म्यूजिक वीडियो वापस लेने के लिए कहा है। सोना को इस संबंध में संगठन से ई-मेल के जरिए नोटिस भी भेजा गया है। यह जानकारी खुद गायिका ने सोमवार (30 अप्रैल) को सोशल मीडिया मीडिया के जरिए दी। उन्होंने इसी के साथ मुंबई पुलिस से मामले में मदद की मांग की है। सोना का हाल ही में ‘तोरी सूरत’ एल्बम लॉन्च हुआ है। यह ट्रैक उनके सबसे नए प्रोजेक्ट लाल परी मस्तानी का है। खास बात यह है कि अमीर खुसरो ने इस सूफी गीत को निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखा था।

मदरिया सूफी फाउंडेशन नाम के संगठन ने इसी को लेकर गायिका को नोटिस भेजा है। सिंगर ने इस बाबत सोमवार (30 अप्रैल) को कुछ ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट किए। मुंबई पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, “मुझे धमकी भरा नोटिस मिला है। मदरिया सूफी फाउंडेशन ने इसी के साथ मांग की है कि मैं अपना एक म्यूजिक वीडियो वापस ले लूं, जिसे भारतीय सेंसर बोर्ड पास कर चुका है। उनका दावा है कि यह वीडियो भद्दा है और इसके कारण सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।”

Dear @MumbaiPolice I have received a threatening notice from the Madariya Sufi Foundation to remove my music video Tori Surat from all communication mediums. They claim that the video is vulgar,will flare communal tensions.I need to know whom to write in my response to at ur end

— SONA (@sonamohapatra) April 30, 2018