Vishal Dadlani: बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर विशाल ददलानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। विशाल आए दिन अपने ट्वीट के जरिए चर्चा में बने रहते हैं। इस बार विशाल ने चीनी सेना के भारतीय सीमा में घुसने और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी को लेकर बिना नाम लिए हुए सरकार पर तंज कसा है।

विशाल ददलानी ने अपने ट्वीट में लिखा-‘चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मार डाला, 76 को अस्पताल में भर्ती कराया और 10 को रिहा कर दिया। अब वो भारतीय जमीन पर भी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं और जल्द ही एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। इसके अलावा ईंधन की कीमतों में लगातार 19 दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लेकिन इनमें से कोई भी टॉपिक नंबर 1 पर ट्रेंड नही कर रहा है। कुछ मुर्ख लोगों ने विचलित कर दिया है।’

China killed 20 of our soldiers, hospitalised 76, captured & released 10. Now they’ve apparently increased presence on Indian soil & may open a new front.

Fuel prices have gone up for 19 days in a row.

Neither of these are trending at no.1?

Distracted by nonsense much, India?

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) June 25, 2020