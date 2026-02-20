“प्यार का दर्द है मीठा-मीठा…”

“तेरे प्यार में हो जाऊं फना…”

बॉलीवुड फिल्मों ने कई बार सच्ची मोहब्बत को दर्द से और खुद को मिटा देने से जोड़ा है…

अमीषा पटेल और आफताब शिवदासानी की फिल्म ‘क्या यही प्यार है’ का ट्रेलर जब मैंने बचपन में 6-7 साल की उम्र में देखा था उस वक्त मुझे लगा था कि प्यार कोई बहुत खराब चीज होती है जिसमें बहुत दर्द होता है… ये मेरे लिए प्यार की पहली परिभाषा थी।

हम प्यार को जीते कम हैं और देखते ज्यादा हैं और देखते भी कहां है – बड़े परदे पर। बॉलीवुड ने दशकों तक हमें सिखाया है कि अगर दर्द नहीं है तो प्यार नहीं है। त्याग नहीं है तो सच्चाई नहीं है और जुदाई नहीं है तो प्यार में गहराई नहीं है।

‘दो दिनों का प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई…’ सुनते हुए यही लगता था कि प्यार है तो वहां बहुत दर्द होता है।

जो बचपन मुझे याद है वहां लड़के-लड़की के प्यार को बहुत खराब चीज मानी जाती थी… लव मैरिज गुनाह होता था…इन सबके बावजूद असल जिंदगी में मोहब्बत बहुत हद तक फिल्मों से इंस्पायर होती है।

सवाल यह है – क्या हम सच में प्यार करते हैं, या फिल्मों वाले प्यार की नकल करते हैं?

उम्मीद बनाम रियलिटी- DDLJ, KKHH

सिनेमा में हम देखते आए हैं कि हीरो को पहली नज़र में हीरोइन से प्यार हो जाता है।

बारिश में डांस करती दीया मिर्जा को देखकर आर माधवन को सच्ची मोहब्बत हो जाती है और ये जानते हुए भी कि उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया है वो झूठ बोलकर उसके साथ उसका मंगेतर होने का नाटक करता है। हम इसे बेहद रोमांटिक समझते हैं।

ऐसे ही ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में ट्रेन का सीन लोगों के लिए परफेक्ट प्यार का प्रतीक बन गया। वहीं ‘कुछ कुछ होता है’ ने दोस्ती को प्रेम में बदलने का एक फिल्मी फार्मूला दे दिया।

लेकिन असल जिंदगी अलग होती है… यहां बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं बजता है।

सिनेमा ने दर्द को बनाया प्यार का सबूत – देवदास, कबीर सिंह

‘देवदास’ जब पारो की याद में शराब पीकर खुद को खत्म करता है तो हम उसे रोमांटिसाइज करते हैं।

‘ऐ दिल है मुश्किल’ में अपने एकतरफा प्रेम को सामने वाले पर प्रेशराइज करते देखना खूबसूरत लगता है।

कबीर सिंह का गुस्सा, पजेसिवनेस और कंट्रोल को पैशनेट प्यार की तरह दिखाया जाता है।

धीरे-धीरे हम सबके सब्कॉन्शस माइन्ड में ये धारणा बैठ गई कि अगर बहुत तकलीफ़ नहीं हो रही तो शायद हमारा प्यार सच्चा नहीं है।

कई बार इसका नुकसान ये होता है कि रिश्ता टॉक्सिक होने के बाद भी हमें नॉर्मल लगता है, क्योंकि यही तो हम देखते आए हैं।

रेड फ्लैग्स को रोमैंटिसाइज करती फिल्में – राजा हिंदुस्तानी, डर

‘राजा हिंदुस्तानी’ के ओवर-पजेसिव हीरो और ‘डर’ में जुनून की हद तक पीछा करते हीरो को रोमांटिक एंगल मिला। ‘तेरे नाम’ में आक्रामकता को इंटेंस लव के तौर पर दिखाया गया।

फिल्मों ने पीछा करने को सच्ची मोहब्बत और लड़की की “ना” को अंदर से “हां” समझाया।

एक्स्ट्रा मैरिटल और ड्रामा का डोपेमिन- बीवी नंबर 1, साजन चले ससुराल

कई फिल्मों ने पार्टनर के साथ धोखे को कॉमिक सिचुएशन में बदल दिया- बीवी नंबर 1, साजन चले ससुराल और किस किसको प्यार करूं जैसी फिल्मों में बेवफाई को बस एक स्थिति बता दी गई।

आज जब OTT पर इंटेंस और ड्रैमेटिक रिश्ते दिखते हैं, तो रियल लाइफ का सिंपल लव बोरिंग लगने लगता है। लेकिन फिल्मों वाला ‘थ्रिल’ डोपेमिन है, जबकि असल जिंदगी का टिकाऊ प्यार ऑक्सीटोसिन (Bonding Hormone) है।

कई बार लोगों को शांत रिश्ता मिलता है तो लगता है पैशन खत्म हो गया और रिश्ते से बाहर लोग थ्रिल ढूंढ़ने लगते हैं।

त्याग = सच्चा प्रेम? – वीर जारा, हम दिल दे चुके सनम

पुरानी फिल्मों में त्याग को प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी बताया गया। ‘हम दिल दे चुके सनम’ और ‘वीर जारा’ जैसी फिल्मों ने यही संदेश दिया है कि जितना ज्यादा त्याग उतना पवित्र प्यार।

मगर त्याग जब एकतरफा होता है, तो वह प्यार नहीं बल्कि ‘सफरिंग’ बन जाता है। स्वस्थ रिश्तों में समझौता दोनों तरफ से होता है।

हालांकि ‘डिअर जिंदगी’, ‘मसान’, ‘क्वीन’ और ‘तमाशा’ जैसी फिल्में भी बॉलीवुड ने हमें दी हैं जहां प्यार सेल्फ डिस्कवरी की वजह बनता है।

क्या कहता है मनोविज्ञान?

मनोवैज्ञानिक जॉर्ज गर्बनर (George Gerbner) ने इसे ‘कल्टिवेशन थ्योरी’ कहा हैस जहां हम पर्दे के ड्रामे को ही अपनी असलियत मान लेते हैं।

ऐलेन हैटफील्ड (Elaine Hatfield) की रिसर्च के अनुसार, फिल्में अक्सर केवल ‘पैशनेट लव’ (जुनून और डोपेमिन) पर फोकस करती हैं, जबकि असल जिंदगी में रिश्ते की मजबूती ‘कंपेनियनेट लव’ (दोस्ती और स्थिरता) से आती है।

रेमंड नी (Raymond Knee) का शोध कहता है कि जो लोग फिल्मों की तरह ‘डेस्टिनी बिलीफ’ (किस्मत या सोलमेट) में ज्यादा यकीन रखते हैं, वे असल रिश्तों की छोटी चुनौतियों को भी नहीं झेल पाते।

सबसे गंभीर बात यह है कि सिनेमा अक्सर ‘स्टॉकिंग’ और ‘पजेसिवनेस’ जैसे व्यवहार को प्यार के रूप में पेश करता है, जिससे हमारे सबकॉन्शस माइंड में ‘रेड फ्लैग्स’ भी रोमांटिक लगने लगते हैं।

क्या सिनेमा का है सारा दोष?

फिल्मों में दिखाया गया रोमांस या ड्रामा हमारी खुद की भावनाओं को और ताकत देता है। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ फिल्मों की नहीं, दर्शकों की भी है। अगर हम हर रिश्ते में फिल्मी रोमांच की उम्मीद करेंगे, तो असली रिश्ते हमेशा फीके लगेंगे।

डिस्क्लेमर: यह लेख अवेयरनेस के उद्देश्य से लिखा गया है, व्यक्तिगत सलाह नहीं है।

