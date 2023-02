नहीं रुक रहा पठान का तूफान

बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान अभिनीत ‘पठान’ का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है।

शाहरुख खान। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

फिल्म ने अपने प्रदर्शन के आठ दिनों में दुनिया भर के बाक्स आफिस पर कुल 667 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म के निर्माता यश राज फिल्म ने गुरुवार को बताया कि ‘पठान’ ने आठवें दिन भारत में शुद्ध 18.25 करोड़ रुपए कमाए जिनमें हिंदी में 17.50 करोड़ रुपए और डब संस्करणों में 75 लाख रुपए शामिल हैं। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म 25 जनवरी को हिंदी में दुनिया भर में प्रदर्शित की गई थी। साथ में तमिल और तेलुगु में भी डब संस्करणों प्रदर्शित किए गए थे। इसमें शाहरुख खान के अलावा जान अब्राहम और दीपिका पादुकोण ने भी अभिनय किया है। अपने प्रदर्शन से ही फिल्म भारत में शुद्ध 348.50 करोड़ रुपए(हिंदी में 336 करोड़ और डब संस्करणों में 12.50 करोड़ रुपए) कमा चुकी है जबकि इसने विदेश में 250 करोड़ रुपए की आय की है। तीन दशक का इंतजार अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि उनकी आने वाली फिल्म ‘शिव शास्त्री बाल्बोआ’ एक खास फिल्म है क्योंकि फिल्म जगत में तीन दशक बिताने के बाद इसमें उन्हें मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला है। इसमें अभिनेत्री नीना गुप्ता भी नजर आएंगी। खेर ने कहा कि वह खुश हैं कि उन दोनों पर आखिरकार फिल्म का पूरा दारोमदार है। उन्होंने कहा कि नीना और मैं कई वर्षों से काम कर रहे हैं। अब हमें यह मौका मिला है। इससे पहले किसी भी फिल्म के पोस्टर पर मेरा छोटा सा चित्र होता था। 38 साल तक काम करने के बाद मैं अब मुख्य किरदार के तौर पर अपनी अभिनेत्री के साथ पोस्टर पर नजर आऊंगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है। फिल्म ‘शिव शास्त्री बाल्बोआ’ का ट्रेलर जारी करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। नीना गुप्ता ने कहा कि मुझे मेरी उम्र के अनुरूप अच्छे किरदार मिल रहे हैं। मैं केवल मां के किरदार नहीं निभा रही हूं। मैं एक फिल्म में मुख्य भूमिका में हूं। यह मेरे लिए एक बड़ी बात है। फिल्म में शरीब हाशमी और नरगिस फाखरी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म ‘शिव शास्त्री बाल्बोआ’ 10 फरवरी को सिनेमाघर में रिलीज होगी। जोड़ी फिर नजर आएगी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में अपनी जोड़ी से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता संजय दत्त और अरशद वारसी एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। दत्त ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हमारा इंतजार आपके इंतजार से ज्यादा लंबा था, जो आखिरकार खत्म हो गया है। मेरे भाई अरशद वारसी के साथ एक और दिलचस्प फिल्म में आ रहा हूं…। वारसी ने भी लिखा, आखिरकार यह हो रहा है। एक और मनोरजंन से भरपूर फिल्म में भाई संजय दत्त के साथ आ रहा हूं …. हमारा इंतजार आपके इंतजार से ज्यादा लंबा था। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना और सर्किट का किरदार निभाने वाले दत्त और वारसी की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। दोनों फिल्म ह्यलगे रहो मुन्ना भाई और धमाल में भी साथ काम कर चुके हैं। इस आने वाली फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है। इसका निर्देशन सिद्धांत सचदेव करेंगे और दत्त की कंपनी थ्री डायमेंशन मोशन पिक्चर्स के बैनर तले इसका निर्माण किया जाएगा।

