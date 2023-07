Live

आमिर खान कल दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी संग 'भारत मंडपम' प्रोग्राम में शामिल हुए। सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों एक्टिंग से ब्रेक पर हैं, हाल ही में सामंथा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो आइस बाथ लेती नजर आ रही हैं। अमीषा पटेल ने उस वक्त को याद किया जब उनकी फिल्म 'गदर' रिलीज हुई थी और बॉलीवुड की तरफ से इस फिल्म को प्यार नहीं मिला था और कुछ लोगों ने इसे गटर तक कहा था। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' कल बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के साथ 7 साल बाद करण जौहर निर्देशक के तौर पर वापसी कर रहे हैं। Live Updates Trending Bollywood Celebrity News LIVE 09:13 (IST) 27 Jul 2023 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' की स्क्रीनिंग में शामिल हुईं करिश्मा कपूर करिश्मा कपूर 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' की स्क्रीनिंग में शामिल हुईं और रणवीर सिंह, रणबीर कपूर के साथ तस्वीर शेयर की है। 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' कल 28 जुलाई 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। https://www.instagram.com/p/CvIRJ5Rr-As/ 09:10 (IST) 27 Jul 2023 जब 'गदर' को कहा गया था 'गटर' 'गदर 2' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अमीषा पटेल ने बताया कि जब उन्होंने गदर साइन की तो लोगों ने उन्हें हतोत्साहित किया था, क्योंकि इसमें वो एक बेटे की मां का रोल निभा रही थीं। वहीं रिलीज से पहले कई लोगों ने गदर को गटर कहा था। 09:05 (IST) 27 Jul 2023 सामंथा रुथ प्रभु ने लिया आइस बाथ सामंथा रुथ प्रभु मायोसिटिस (मसल्स में इंफ्लेमेशन यानी दर्द और सूजन की समस्या) नाम की बीमारी से उबर रही हैं। इसलिए उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया है, लेकिन इस बीच एक्ट्रेस ने एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो 'टॉर्चर' करने यानी आइस बाथ लेने तस्वीर साझा की है। 09:04 (IST) 27 Jul 2023 आमिर खान 'भारत मंडपम' पहुंचे, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन आमिर खान 'भारत मंडपम' नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर (IECC) के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IECC का उद्घाटन किया।