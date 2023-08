Live

हेमा मालिनी ने की सनी देओल की तारीफ हेमा मालिनी ने सनी देओल की तारीफ की है। उन्होंने सौतेले बेटे की 'गदर 2' को देखा, जिसके बाद ड्रीम गर्ल ने जमकर तारीफ की है और पुराने दिनों को याद किया है। https://www.instagram.com/p/CwI5AloSoba/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D Don 3 में कृति सेनन ने किया कियारा को रिप्लेस रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'डॉन 3' को लेकर काफी चर्चा में हैं। इसमें उन्होंने शाहरुख खान को रिप्लेस किया है। पहले खबर थी कि एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इसमें नजर आने वाली थीं, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि उन्हें कृति सेनन ने रिप्लेस कर दिया है। हालांकि, अभी इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। https://www.instagram.com/p/CwH7q-DKeK1/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D रणवीर-आलिया की फिल्म ने पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की जोड़ी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (Rocky Aur Rani Ki Prem kahani) में नजर आई। इसके जरिए दोनों की केमिस्ट्री ने एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया है। ऐसे में अब जानकारी सामने आ रही है कि इस मूवी ने रिलीज के 22 दिन में ही 300 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया है। https://www.instagram.com/p/CwIPFoBIDaI/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D