Go to Live Updates Trending Bollywood Celebrity News Live Updates 26 August: नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। टीवी की बहू रुबीना दिलैक का आज जन्मदिन है। वह 34 साल की हो गई हैं। नसीरुद्दीन शाह बतौर डायरेक्टर 17 साल बाद वापसी कर रहे हैं। वह एक शॉर्ट फिल्म Man Woman Man Woman के साथ डायरेक्शन में लौटे हैं। ये शॉर्ट फिल्म दो पीढ़ियों के बीच प्यार और सहयोग को दर्शाती है। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने साल 2021 में एक दूसरे से शादी की थी। उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। कैटरीना संग रिश्ते को लेकर विक्की कौशल ने कहा है कि ये तीन साल उनकी लाइफ के सबसे खूबसूरत साल रहे हैं। ‘गदर 2’ ने 15 दिनों में 425 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। मनोरंजन की खबरों को पढ़ने के लिए बने रहिए। Live Updates मनोरंजन की खबरों का लाइव अपडेट Rubina Dilaik B’day: एक गलती और उजड़ जाती ‘छोटी बहू’ की बसी बसाई दुनिया टीवी की दुनिया की बेहतरीन एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने करियर में कई टीवी शोज में काम किया है। वो ‘छोटी बहू’ और ‘शक्ति अस्तित्व के एहसास की’ जैसे शोज में काम किया है। इतना ही नहीं वो बिग बॉस के सीजन 14 की विनर भी रह चुकी हैं। उनके बारे में आज हम उनके जन्मदिन के मौके पर बात कर रहे हैं। वो 34 साल की हो गई हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर मनोरंजन जगत की खबरें