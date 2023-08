Live

Bollywood News LIVE 22 August: कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ देखना चाहते हैं करण जौहर, आदिल दुर्रानी के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी राखी सावंत

Trending Bollywood Celebrity News Live Updates 22 August: नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी जेल से छूट चुके हैं और उन्होंने राखी को लेकर कई खुलासे किए हैं। अब राखी की ओर से जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके साथ ही उनके पूर्व पति रितेश भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सच्चाई बताने की बात कर रहे हैं। करण जौहर ने हाल ही में बताया कि वह कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इसके अलावा सनी देओल के बंगले की नीलामी अब नहीं होगी। बैंक ने अपना नोटिस वापस ले लिया है। खबर आ रही थी कि अक्षय कुमार, सनी देओल का लोन चुकाने में मदद कर रहे हैं, इस खबर का एक्टर की टीम ने खंडन कर दिया है। चांद पर चायवाले की तस्वीर शेयर कर ट्रोल हुए प्रकाश राज ने दी सफाई बॉलीवुड और साउथ एक्टर प्रकाश राज अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। प्रकाश राज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में प्रकाश राज ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिसके बाद उनकी परेशानी बढ़ गई है। लोगों ने उन्हें देशद्रोही कहना शुरू कर दिया। हालांकि उस ट्वीट पर अब उन्होंने सफाई पेश करते हुए एक और ट्वीट किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर... साथ में नजर आईं आमिर खान की दोनों एक्स वाइव्स आमिर खान की एक्स वाइव्स रीना दत्ता और किरण राव एक साथ नजर आईं। दोनों साथ में ठहाके लगाकर हंस रही थीं। इनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। https://www.instagram.com/p/CwN038psZSV/?hl=en रेस्टोरेंट के बाहर अकेले स्पॉट हुईं दिशा पाटनी दिशा इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड संग रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। उनके प्रेमी ने अपनी बाजू पर दिशा के चेहरे का बड़ा सा टैटू बनवाया है। हाल ही में एक्ट्रेस मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर अकेले स्पॉट हुईं। https://www.instagram.com/p/CwN2hWPMxhk/?hl=en सनी देओल के बंगले को बचाने के लिए कर्ज चुकाने में मदद कर रहे अक्षय कुमार? सनी देओल के घर की नीलामी की खबरें सामने आ रही हैं। खबर आ रही है कि एक्टर ने मुंबई के जुहू स्थित बंगले के लिए लिया 56 करोड़ का लोन नहीं चुकाया है, जिसके कारण बैंक ने एक्टर को एक नोटिस जारी किया है। इसी बीच एक और खबर आई कि अक्षय कुमार, सनी देओल को उनका लोन चुकाने में मदद कर रहे हैं। हालांकि एक्टर की ओर से इस खबर का खंडन किया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर...