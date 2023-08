Live

बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह इंडस्ट्री के जाने-माने सितारे हैं। अब उन्होंने स्पॉटिफाई पर पॉपुलैरिटी में अच्छे-अच्छे गायकों को पीछे छोड़ दिया है। उन्हें स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। इस सिंगर्स की लिस्ट में उन्हें तीसरा स्थान मिला है। वो सिर्फ एड शरीन और अरियाना ग्रांडे से पीछे हैं। उन्होंने इस लोकप्रियता में डेरेक, द वीकेंड, रिहाना और एडेले जैसे सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को लेकर खबर सामने आ रही है कि वो 38 की उम्र में सितंबर में अपने बॉयफ्रेंड सलीम से दूसरी शादी करने वाली हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि उनके वेडिंग फंक्शन में करीबी दोस्त और रिश्तेदार शिरकत करेंगे। 2019 में उन्हें लेकर खबरें आई थी उन्होंने बॉयफ्रेंड के साथ तुर्की में सगाई कर ली है। सलीम पेशे से एक बिजनेसमैन हैं।

उर्फी जावेद का नया लुक वायरल
टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट उर्फी जावेद का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें अपने नए लुक में देखा जा सकता है। उनका नया स्टाइल चर्चा में आ गया है। देखिए... https://www.instagram.com/p/CwDTJisJ-q9/

पत्नी नताशा के साथ डिनर डेट पर दिखे वरुण धवन
वरुण धवन और पत्नी नताशा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों को लेट नाइट स्पॉट किया गया। वो बीती रात को डिनर डेट के लिए गए थे। https://www.instagram.com/p/CwEcqPcIW5y/