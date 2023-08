Live

Bollywood News Live 17th August, 2023: रणबीर कपूर ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार, तिरंगे रंग का जूता पहनने पर ट्रोल हुए खुशी कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड

Latest Bollywood News Live Updates in Hindi: मनोरंजन जगत की सभी खबरों को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए।

मनोरंजन की खबरें...

Go to Live Updates Trending Bollywood Celebrity News Live Updates: नमस्कार, आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के कार कलेक्शन में एक और लग्जरी कार की एंट्री हो गई है। ‘तू झूठी मैं मक्कार’ स्टार ने रेंज रोवर के एसई वैरिएंट की प्रीमियम एसयूवी कार खरीदी है। इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इससे पहले भी रणबीर के पास कई लग्जरी गाड़ियां रही हैं। इसमें लैंड रोवर रेंज रोवर वोग (1.6 करोड़ रुपये), लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट (87 लाख रुपये), मर्सिडीज-बेंज G63 AMG (2.14 करोड़ रुपये), ऑडी A8 L (1.56 करोड़ रुपये) और ऑडी R8 (2.72 करोड़ रुपये) जैसी कई गाड़ियां शामिल हैं। वहीं, कैनेडियन सिंगर, रैपर और खुशी कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड एपी ढिल्लों ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं और चर्चा में बने हुए हैं। वो तिरंगे के रंग का जूता पहनने की वजह से ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। लोगों ने उन पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। हालांकि, इस ट्रोलिंग के बाद उन्होंने पोस्ट को डिलीज कर दिया। इसके साथ ही बिग बॉस ओटीटी 2 फिनाले के बाद आकांक्षा पुरी और जद हदीद को साथ में स्पॉट किया गया। दोनों के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री देखने के लिए मिली। इस दौरान उन्होंने एक-दूसरे को Kiss भी किया। एक्ट्रेस काफी खुश और कोजी होती भी नजर आईं। उनका बोल्ड लुक भी काफी वायरल हो रहा है। मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। Live Updates तिरंगे रंग का जूता पहनने पर ट्रोल हुए खुशी कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कैनेडियन सिंगर, रैपर और खुशी कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड एपी ढिल्लों ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं और चर्चा में बने हुए हैं। वो तिरंगे के रंग का जूता पहनने की वजह से ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। लोगों ने उन पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। हालांकि, इस ट्रोलिंग के बाद उन्होंने पोस्ट को डिलीज कर दिया। https://twitter.com/Arjun__arya/status/1690982453199110144?s=20 सामंथा ने शेयर की विजय देवरकोंडा के साथ रोमांटिक फोटो सामंथा और विजय देवरकोंडा फिल्म 'कुशी' में नजर आने वाले हैं। ऐसे में एक्ट्रेस ने विजय के साथ रोमांटिक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों ही साउथ स्टार्स के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने के लिए मिल रही है। https://www.instagram.com/p/CwA1AcVhYdb/?img_index=2 जद हदीद ने आकांक्षा पुरी को किया Kiss बिग बॉस ओटीटी 2 के एक्स कंटेस्टेंट आकांक्षा पुरी और जद हदीद का शो में Kiss सीन काफी चर्चा में रहा है। ऐसे में अब दोनों को शो के खत्म होने के बाद पहली बार साथ में एक इवेंट में देखा गया। इस बीच जद ने एक्ट्रेस को Kiss किया। दोनों ही एक-दूसरे के साथ कोजी नजर आए। इनका वीडियो वायरल हो रहा है। https://www.instagram.com/p/CwA8n-KsVK3/ मृणाल ठाकुर का छाया ग्लैमरस अवतार बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का एपी ढिल्लों के इवेंट में ग्लैमरस लुक छा गया है। उनका लुक काफी वायरल हो रहा है। रेड लिपस्टिक, खुले बाल और ऑफ शोल्डर ड्रेस में उनका कातिलाना अंदाजा इंटरनेट पर छा गया है। देखिए... https://www.instagram.com/p/CwApmNGLZ5s/ जरीन खान को हुई डेंग्यू, अस्पताल में भर्ती जरीन खान की हेल्थ से जुड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। वजह ये है कि एक्ट्रेस को डेग्यू हुआ है। उनकी हॉस्पिटल से फोटो भी सामने आई है। https://www.instagram.com/p/CwApXjQyYVs/ रणबीर कपूर ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के कार कलेक्शन में एक और लग्जरी कार की एंट्री हो गई है। ‘तू झूठी मैं मक्कार’ स्टार ने रेंज रोवर के एसई वैरिएंट की प्रीमियम एसयूवी कार खरीदी है। इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। https://www.instagram.com/p/Cv__CT_K4-n/